Vodilni v Nemčiji

V teh dneh so pri nemškem primerjalnem portalu Check24 predstavili rezultate njihove zadnje analize dogajanja na nemškem tržišču. Tokrat so se Nemci ukvarjali predvsem s kabrioleti, ker so želeli ugotoviti s kakšnimi kabrioleti se Nemci in Nemke vozijo najraje.

Ob tem se je izkazalo, da 'neizobraženi' in glede avtomobilov 'slabo podkovani' nemški kupci avtomobilov očitno ne poznajo balkanskih mitov in legend glede tega, da so edino Nemci tisti, ki znajo narediti avtomobile (tudi Slovenci imamo znani moto »avtomobil in pes morata biti nemška« (pa najbrž žena ali pa mož tudi …)), ker je mali fiat 500C v Nemčiji trenutno nesporni vladar med kabrioleti. To dokazujejo tudi ugotovitve primerjalnega portala Check24, ki obiskovalcem portala ponuja tudi avtomobilsko zavarovanje.

Ko so Nemci pred kratkim prečesali njihove podatkovne baze, so ugotovili, da ima mali italijanski pol-kabriolet največji tržni delež (13,8 %) med vsemi kabrioleti, ki so zavarovani ob pomoči njihovega portala. Med prvimi petimi najbolj priljubljenimi kabrioleti najdemo tudi BMW-ja serije 3 (7,8 %), pol-kabrioleta (model fortwo) znamke Smart (6,7 %), že rahlo ostarelega 'CC' peugeota 206 (6 %) in pa kabrioletsko različico klasičnega novodobnega 3-vratnega minija (5,3 %). Za tako veliko nemško popularnost fiata 500C so zaslužne predvsem Nemke, ker ima ta avtomobil glede na potrebe in okus žensk celo 20,9 odstotni tržni delež. Med prvimi petimi kabrioleti, ki so všeč Nemkam pa najdemo tudi prej omenjenega minija (7,8 %) in prej omenjenega peugeota (6,8 %) in pa prej omenjenega smarta (6,2 odstotka). Ženskam sta zelo blizu še dva kabrioleta (volkswagen golf (5,4 %) in peugeot 207 (4,6 %)).

Nekoliko drugačen okus glede kabrioletov imajo nemški moški, ker je med njimi najbolj priljubljen prej omenjen BMW (10,2 %), čeprav mu je fiat 500C ob tem tesno za petami, ker ima tudi v tem primeru soliden (9 %) tržni delež. Visoko pa so tudi tokrat uvrščeni smart fortwo cabrio (7,1 %), peugeot 206 CC (5,5 %) in pa volkswagen golf kabriolet (5,3 %).