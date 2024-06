'Mišek' za premožne

Po navadi novice o avtomobilih za premožne pospremijo informacije o zelo opulentnih karoserijskih merah takšnih vozil, ogromni zalogi motorne moči ter masi na ravni 'jumbo-jetov', tokrat pa vam predstavljamo zelo majhno in zelo počasno prostočasno vozilo, ki ni bilo nikoli namenjeno 'finančno podhranjenim' prebivalcem tega planeta. Pred kratkim je na ta svet 'privekala' nova kreacija milanske karoserijske delavnice Castagna, kjer vam za primeren denar lahko ponudijo veliko zelo individualno ukrojenih modelov aktualnih serijskih avtomobilov. Med njihovo ponudbo se sedaj nahaja tudi 'Spiaggina' različica nadvse prikupnega in srčkanega FIAT-a z legendarno modelno oznako topolino (mišek), ki pa v bistvu sploh ni pravi avtomobil, ker v tem primeru govorimo o posebnem predstavniku kategorije L6e, ki bo kupcem na voljo tudi v 'long tail' (+ 300 mm) različici s stilskimi elementi prvotnega FIAT-a 600, ki je v naših krajih znan po ljudskem imenu 'fičko'.

Zgodba o takšnih prestižnih mikro avtomobilčkih se je pričela pisati proti koncu petdesetih in zaključila nekje do sredine šestdesetih let prejšnjega stoletja. predvsem s pomočjo karoserijske delavnice Ghia, kjer so na osnovi tedanjih 4-kolesnih izdelkov znamke FIAT (500, 500 giardiniera, 600 in 600 multipla), izdelali več posebno oblikovanih malih kabrioletov, ki so nosili skupno dodatno modelno oznako 'Jolly'. Avtomobilčki s platneno streho in oblikovalskimi elementi iz sveta navtike niso nikoli predstavljali FIAT-ove 'socialne' rešitve za ljudi s kroničnim pomanjkanjem denarja in ljubeznijo do kabrioletov, temveč idealno prevozno sredstvo za tedanji 'jet-set', ki jih je uporabljal kot prevozno sredstvo za obisk plaže, kot transport ob igranju golfa ali pa so našli svoj dom na krovu prestižnih jaht. Med ponosnimi lastniki tedanjih premijsko orientiranih majhnih fiatov pa najdemo tudi dve zelo zveneči imeni (grški ladjar Aristotle Onassis in igralec Yul Brynner). Takšen FIAT-ov 'beach buggy' je pri prebivalcih apeninskega polotoka prejel ljubkovalno ime 'La Spiaggina', sicer izpeljanko besede spiaggia (plaža).

Tudi sedanja 'Spiaggina' ne skopari z oblikovalskimi elementi, ki spominjajo na kultne predhodnike, seveda ob povezavi z večjo količino pravega lesa in pravega aluminija, kot pravo posebnost pa velja omeniti podaljšan zadek (skupna dolžina vozila ob tem naraste na približno 285 centimetrov), ki takšnemu avtomobilu zagotavlja več elegance in seveda tudi nekoliko več praktičnosti, vse ostalo (pogonski sklop in zmogljivosti) pa ostaja na ravni že tako prikupnega serijskega topolina, ki je po milanski predelavi še bolj srčkan. Vse skupaj pa ni ravno poceni, ker vas bodo v Milanu ob vaši želji po totalni personalizaciji vašega topolina lahko zelo dobro 'oželi' (ob tem govorimo o njihovem finančnem izplenu v območju od 25.000 do 35.000 evrov …), zato smo lahko prepričani, da takšen topolino ne bo parkiran na vsakem mestnem vogalu.