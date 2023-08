Nizozemski poklon kultni pandi

Iz Nizozemske, kjer ustvarja znani avtomobilski oblikovalec Niels van Roij, prihaja novica o prav posebni 'restomod' pandi, ki predstavlja nizozemski poklon italijanski eleganci in funkcionalnosti na področju oblikovanja pravih mestnih avtomobilov.

Leta 1980 so pri znamki FIAT predstavili naslednika legendarnega fiata 126, ki je istočasno nadomestil tudi model '126 grande' v obliki seata 133, ki so ga na nekaterih tržiščih poznali kot fiata 133. Tri leta kasneje smo dobili že zdavnaj kultno 4x4 različico prvotne pande, ki se lahko pohvali tudi s 23- letno kariero, ker so bili zadnji primerki tega izrazito minimalistično in posledično dejansko ekološko naravnanega avtomobila izdelani leta 2003.

Sedaj je pred nami trenutno unikatna panda 4×4 'Piccolo Lusso', ki je zasnovana na serijskem 'Sisley' primerku prvotne pande. Primerke iz serije 'Sisley' smo spoznali šele leta 1987, prvotno naj bi nastalo samo 500 primerkov takšnih pand, vendar je povpraševanje kupcev povzročilo zagon dvoletne proizvodnje te posebne različice modela panda. Za nastanek nizozemskega poklona prvotni 4x4 pandi je zaslužno nizozemsko podjetje Kaeve Cars, kjer so se ob praznovanju 40. obletnice pande 4x4 odločili za sodelovanje z znanim oblikovalcem (Niels van Roij) avtomobilov, istočasno pa Nizozemci s to posebno verzijo modela panda vstopajo na tržišče 'restomod' vozil, posledično se lahko zgodi, da bo v bližnji prihodnosti nastalo še več takšnih 'Piccolo Lusso' pand.

Nizozemci se ob predelavi niso posvečali pogonskemu sklopu in podvozju, namesto tega so se lotili vizualnih popravkov karoserije, predvsem ob pomoči večje količine 'Azzurro' modre barve, ki so jo uporabili na dodatnih površinah (ob primerjavi z originalom …), poleg tega je ta predelana panda dobila tudi belo obarvane prednje smernike, ščepec bele barve pa najdemo tudi na obnovljenih originalnih jeklenih platiščih. Precej bolj rafinirana je notranjost potniške kabine, kot dejansko premijsko pa lahko označimo izvedbo prtljažnega prostora, ker z lesom oplemeniteno dno prtljažnega prostora spominja na podobne, vendar občutno dražje predelave karoserijske delavnice Castagna Milano.

Pod motornim pokrovom te posebne pande, ki je že na voljo morebitnemu kupcu, ki bo za ta restavriran in vizualno oplemeniten avtomobil pripravljen odšteti točno 30.000 evrov, se skriva serijski enolitrski atmosferski bencinski štirivaljnik, ki lahko mobilizira 36 kW (49 KM) pogonske moči.