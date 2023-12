Nov dan, nov klon …

Iz Alžirije prihaja novica o novem serijskem pick-up modelu znamke FIAT, ki dokazuje, da Italijani na področju poltovornjakov kljub ne ravno največjemu prodajnemu uspehu modela fullback (kloniran mitsubishi L200 / 2016-2019) še niso dokončno vrgli puške v koruzo.

Tudi tokrat se Italijani zadeve niso lotili sami, temveč so poiskali pomoč pri francoskem sorodstvu znotraj koncerna Stellantis N.V., kjer zadnja tri leta kupcem v Južni Ameriki in Afriki ponujajo Peugeotovega landtreka, ki v bistvu ni nič drugega kot v Francoza preoblečen Kitajec iz obratov znamke Changan, kjer že od leta 2020 nastaja poltovornjak z modelno oznako hunter. Ob tem je zanimivo predvsem to, da imajo Francozi za kupce v Afriki še vedno (od leta 2017) na voljo podoben izdelek s preprostim imenom pick up, ki temelji na leta 2014 predstavljenem izdelku kitajske znamke Dongfeng (model rich pickup), ki v bistvu ni nič drugega kot rahlo preoblikovan licenčni kitajski nissan navara (tip D22 / 1997-2005).

V Alžiriji je novi FIAT titano že na voljo kupcem, in to z vgrajenim 1,9-litrskim turbodizelskim motorjem, ki lahko ob povezavi s 6-stopenjskim ročnim menjalnikom mobilizira 150 KM (110 kW) pogonske moči ter 350 Nm motornega navora, medtem ko si kupci v Braziliji lahko omislijo model titano z vgrajenim 2,2-litrskim pogonskim sklopom. V tem primeru je uporabniku na voljo dizelskih 200 'konj' (147 kW) ter 450 Nm motornega navora. Uporabna nosilnost takšnega poltovornjaka, ki bo kupcem v Alžiriji na voljo z enojno in dvojno kabino ter z 4x2 ali 4x4 pogonom znaša 1.210 kg. Brazilski kupci si lahko omislijo samo manj uporabno 'lifestyle' različico z dvojno kabino. Zaenkrat si kupci v Evropi ne bodo mogli omisliti takšnega klona zelo uporabnih kitajskih poltovornjakov, smo pa s tem izdelkom dobili nov dokaz današnjega politikantstva proizvajalcev avtomobilov (kupiš poceni izdelek na Kitajskem in ga drugod prodaš občutno dražje …), ki je ena izmed slabih posledic današnje globalizacije.