Obuditev tradicionalne modelne oznake

Po 13. letih odsotnosti se je na tržišče vrnil fiat 600 (tipo 364/365), ki pa z legendarnim originalom iz leta 1955 (tipo 100) in njegovim naslednikom iz leta 2005 (tipo 187) poleg tradicionalne modelne oznake nima prav nič skupnega.

Oba predhodnika novega fiata 600, ki ga zaradi izbire pogona krasi še dodatna oznaka e, sta nagovarjala predvsem manj premožne in manj zahtevne kupce, medtem ko novinec cilja na bolj modno osveščeno 'crossover' (oblikovni križanec) klientelo, ki ji je všeč tudi aktualni fiat 500X. Zato vas oblikovna podobnost modela 600e z modelom 500X, ki je vseeno nekoliko daljši (+ 9 cm (približno)) ne sme presenetiti, ker se je večina aktualnih proizvajalcev avtomobilov že itak ujela v past z imenom 'enoobrazno' oblikovanje, ki ne prinaša več veliko diferenciacije pri oblikovanju avtomobilov. Posledično človek včasih sploh ne ve kateri model avtomobila gleda (največ težav s tem imajo pri nemški 'sveti trojici' (Audi, BMW in Mercedes-Benz …)).

Novi model znamke FIAT je tesen sorodnik pred kratkim predstavljenega jeepa (model avenger), oba pa sta zasnovana na univerzalni Stellantisovi e-CMP2 platformi, ki bo leta 2024 'obrodila' še podoben izdelek znamke Alfa Romeo. Te politike, ki bi jo zlobni jeziki pospremili z legendarnim balkanskim pregovorom »isto sranje, drugo pakovanje«, se v današnjih časih poslužuje veliko proizvajalcev avtomobilov, zato ta pregovor ne velja samo za koncern Stellantis. Za odštetih 35.950 evrov bo nemški kupec prejel osnovno opremljeno različico modela 600e, ki jo bodo zaenkrat izdelovali samo na Poljskem (tam nastaja tudi jeep avenger), med opcijami glede izbire pogona, ki je trenutno (leta 2024 naj bi dobili še blago hibridno različico modela 600 …) seveda striktno električen, pa kupci ne bodo našli medijsko čislanega 4x4 pogona, posledično bo takšen fiat vedno gnan samo ob pomoči prednjega kolesnega para.

Po do sedaj znanih informacijah bo imela osnovno opremljena različica za nemško tržišče na krovu veliko serijsko vgrajene 'invalidske opreme' (električno podprto odpiranje in zapiranje vrat prtljažnika, več različnih asistenčnih sistemov, ogrevani prednji sedeži z masažno funkcijo, 'Keyless Entry', razni senzorji …), omenjajo pa tudi serijsko vgrajeno avtomatsko klimatsko napravo in vgradnjo dveh modnih 'televizorjev' (7-palčni zaslon pred voznikom in 10,25-palčni zaslon na sredini armaturne plošče) ter 'infotainment' sistem s šestimi zvočniki. Poleg tega bo uporabniku na voljo 360 litrov (osnovna konfiguracija) prtljažnega volumna in dodatnih 15 litrov volumna v raznih predalčkih. Za samodejno premikanje novega 'punta' so Italijani uporabili električni pogonski sklop s 114 kW (155 KM) pogonske moči, ki bo lahko pognal fiata 600e od 0-100 km/h v devetih sekundah, končna hitrost tega vozila pa trenutno ostaja neznanka, po pričakovanjih bo skromna, podobno kot pri ostalih električnih avtomobilih te vrste. Z vgrajenim paketom akumulatorjev (kapaciteta: 54 kWh) naj bi takšen fiat s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozil približno 400 kilometrov.