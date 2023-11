Očarljivi minimalist

Kaj se zgodi, ko Citroënov novodobni ami in Oplov rocks electric, ki na opazovalce delujeta kot dve motorizirani 4-kolesni 'žičniški gondoli', obiščeta lepotnega kirurga? Takrat se oba omenjena 'grda račka' spremenita v italijanskega 'laboda' … Pri znamki FIAT so z všečnim preoblikovanjem francoskega 'prijatelja' in povsem identično oblikovanega 'Nemca' znova pokazali, kako lahko zelo uspešno tržiš pridobljeni marketinški kapital, pridobljen ob prodaji zelo tržno uspešnih majhnih avtomobilov, ker so znova vnovčili očarljivost in prikupnost prvotnega in seveda tudi aktualnega modela 500, ki na račun izrazitega 'retro' oblikovanja še vedno privabi veliko kupcev.

Tako smo dobili novodobnega FIAT-ovega 'miška' (topolino), ki so ga v prvotni izdaji (1936-1955) dobro poznali že naši predniki, ker je zaradi dostopnosti številnim izmed njih omogočil prvi vstop v svet mobilnosti: Podobno nalogo ima tudi novi 'Miško', ker mora v aktualni 'čudoviti svet' elektromobilnosti privabiti čim več potencialnih kupcev, in to takšnih, ki za vstopnico v ta politično pogojen svet niso pripravljeni jemati hipotek. Medtem ko sta ami in rocks electric oblikovana povsem identično in posledično stroškovno ugodna za proizvodnjo, želi novi topolino postati 'lifestyle' izdelek, tudi ob pomoči pestre dodatne opreme, ki kupcem citroëna in opla sploh ni na voljo, posledično je topolino občutno dražji od francosko-nemškega sorodstva.

To je lepo razvidno iz sedaj objavljenih prodajnih cen, ker boste v Nemčiji za najmanj odštetega denarja (7.790 evrov) dobili Citroënovega 'prijatelja', v 'Nemca' zakamufliran Francoz je že nekoliko dražji (7.990 evrov), precej več denarja (9.890 evrov) pa boste morali odšteti za izdelek znamke FIAT, ki bo za razliko od sorodstva na voljo tudi v posebni 'Dolcevita' (sladko življenje) različici s povsem enako prodajno ceno, ki je oblikovana v stilu nekdanjih posebnih 'Spiaggina' različic modelov 500 in 600, ki so v današnjih časih lahko vredne zelo veliko denarja (približno 150.000 evrov …), ker gre za prave 'jet set' avtomobilčke, ki so jih nekoč uporabljali predvsem bogataši za prevoz od njihovih zasidranih jaht do njihovih poletnih rezidenc.

Edino kar si mali topolino (dolžina: 253 cm, širina: 140 cm) deli s francosko-nemško 'žlahto' je minimalistično odmerjen električni pogonski sklop (6 kW/8 KM pogonske moči) v kombinaciji s skromno odmerjenim sklopom vgrajenih akumulatorjev (kapaciteta: 5,4 kWh), posledično znaša teoretični akcijski radij približno 75 kilometrov. Ob vožnji z njim pa tudi ne boste najhitrejši, dobra stran tega je, da boste s topolinom posledično bolje opaženi, pa tudi omejitve hitrosti na vas ne bodo imele tako dramatičnega vpliva kot na ostale udeležence v prometu, ker znaša končna hitrost tega avtomobila iz kategorije L6e samo 45 km/h. Posledično bo ta avtomobilček tudi zadosti varen (razen če se na cesti pač nehote srečate s precej težjim vozilom …).