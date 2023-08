Očarljivi predstavnik električnih avtomobilov

Nedavno sodelovanje dveh ikoničnih britanskih znamk (Bentley Motors & The Little Car Company) je prineslo nekaj nove osvežitve na sceni električno gnanih avtomobilov, ker se ob iskanju navdiha za obliko njihovega 4-kolesnega izdelka niso podali v akvarij …

V eni izmed mojih najhujših nočnih mor se znajdem v avtomobilskem salonu, ki mi na prvi pogled sploh ne deluje kot razstavni salon proizvajalca električnih avtomobilov, temveč kvečjemu kot akvarij, ker je v njem cel kup brezizrazno (vsi so oblikovani zelo podobno, posledično bi bila na njih lahko značka katerega koli proizvajalcev avtomobilov …) oblikovanih štirikolesnikov v različnih velikostih, ki zaradi pomanjkanja karakterja (odsotnost pošteno izražene identitete znamke v obliki prepoznavne maske hladilnika, vsi 'obrazi' so isti, enkrat večji, enkrat manjši …) strmijo vame kot nekakšni gupiji (akvarijska ribica …), odnosno 'dinamični' nasedli kiti na morski obali (vsaka podobnost z aktualnimi izdelki znamke Tesla Motors in še nekaterih avtomobilskih znamk je seveda povsem naključna …). Če k temu prištejemo še bočno podobo v obliki bolj aerodinamično oblikovanega kosa mila, odnosno 'štručke', potem vas to, da me včasih ob opazovanju aktualnega dogajanja na področju avtomobilskega oblikovanja res tlačijo nočne more, sploh ne more in ne sme presenetiti …

K sreči pa na tem svetu obstajajo tudi podjetja kot je The Little Car Company, kjer jim je seveda jasno, da so nekateri današnji, že skoraj tritonski električni avtomobili najboljši primer zelo uspešne 'Greenwashing' filozofije (Greenwashing is when an organization spends more time and money on marketing itself as environmentally friendly than on actually minimizing its environmental impact …), zato so se že pred leti raje posvetili izdelavi dejansko ekoloških električnih avtomobilov, ki so dejansko kompaktni, dokaj neotovorjeni z različno komfortno in IT kramo in posledično lahki, poleg tega jih ne 'razganja' od pogonske moči. Britanci so to edino pravilno 'eko' formulo za izdelavo dejansko okoljevarstveno naravnanih avtomobilov ponovno nadgradili z odločnim odmerkom individualnosti in karakterja, ki vam ga lahko zagotovi samo kakšna 4-kolesna ikona. Tako se je rodil simpatični in šarmantni 'Blower Jnr', pomanjšana (85 odstotkov velikosti originala …) replika legendarnega tekmovalnega bentleya (4½ Litre 'Blower' (1929-1931), ki sicer ni nikoli zmagal na kakšni vztrajnostni dirki, vendar ga je ob tem spremljal status izredno tehnično dovršenega in zelo hitrega avtomobila (209 km/h v primeru, ko ga je poganjalo razpoložljivih 130,5 kW / 175 bhp / 177,4 KM @ 3500 vrt./min.), spomnimo pa se tudi izjave legendarnega ustanovitelja (Ettore Arco Isidoro Bugatti / 1881 – 1947) znamke Bugatti, ki je takšnega bentleya zaradi njegove pompozne pojave (dolžina: 440 cm (približno), širina: 175 cm (približno), višina: 160 cm (približno), medosna razdalja: 330 cm (približno), 1,9 tonska neto masa vozila …) v stilu nekaterih današnjih SUV vozil nekoč označil za 'najbolj hiter tovornjak' na svetu. Takšne 'hitre tovornjake' lahko v današnjih časih najdete pri večini avtomobilskih znamk.

Zanimiva pa je tudi zgodba o nastanku bentleya z oznako '4½ Litre 'Blower', ker je za njo poskrbel legendarni dirkač Tim Birkin, ki se ni strinjal s tedanjo hišno filozofijo konstantnega prirastka delovne prostornine pri pogonskem motorju ob želji po povečanju motorne moči, temveč je oboževal 'Supercharger' idejo znamke Roots, ki jo je iznašel britanski inženir Amherst Villiers. Ob pomoči mehanskega kompresorja, ki ga je zasnoval omenjeni britanski inženir, so pri znamki Bentley iz vgrajenega vrstnega 4,4 litrskega in 4-valjnega bencinskega motorja (SOHC 16v) lahko 'iztisnili' precej več 'konj' (240 tekmovalnih, namesto serijskih 130 bhp). S takšnim 'hlevom dirkalnih konj' se novi kompaktni 'Blower Jnr' (dolžina: 370 cm (približno), širina: 150 cm (približno)) seveda ne more pohvaliti, seveda pa to niti ni njegov namen, ker mu za privabljanje pogledov mimoidočih zadostuje že skromnih 15 kW (20 bhp) pogonske moči, vendar mu ta zaloga motorne moči pripada samo v primeru, ko se bo voznik odločil za bolj športno vožnjo, obstajata pa tudi vozna načina 'Comfort' in 'Bentley', kjer sta vozniku na voljo samo dva kilovata pogonske moči, odnosno osem kW v primeru ko se odloči za način 'Bentley'. To, da ta lahki električni avtomobil ni namenjen divjanju po avtocestah, temveč prvenstvo vožnji po urbanem okolju, pa razkrivata nizka, še uradno dovoljena potovalna hitrost, ki znaša v Evropi največ 72 km/h ter podatek o avtonomiji s samo enim polnjenjem vgrajenih akumulatorjev, ki znaša približno 105 kilometrov.

Čeprav 'Blower Jnr' morda na prvi pogled daje občutek drage igrače, gre za resen avtomobil z dobrimi zaviralnimi sposobnostmi (spredaj diski, zadaj bobni …) ter elektromotorjem, ki je vgrajen na zadnji osi. Kupec prejme zelo eksaktno narejeno kopijo originala, ki je pri eni izmed britanskih zavarovalnic zavarovan (s strani znamke Bentley, ki je tudi lastnik originala …) zavarovan za 25 milijonov britanskih funtov. Prava posebnost tega avtomobila pa leži v njegovi sedežni konfiguraciji 1+1 (en pošten sedež spredaj in en pomožni sedež zadaj …). 'Blower Jnr' se lahko pohvali tudi z lahko karoserijo, izdelano ob uporabi večjih količin ogljikovih vlaken in aluminija, pohvali pa se lahko tudi z ekskluzivnostjo in individualizmom. V prvi seriji tega novega izdelka britanske industrije bo nastalo samo 99 takšnih avtomobilov, prve bodo pričeli izdelovati v drugi četrtini leta 2024.