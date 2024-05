Ponovno rojstvo znamke Giannini

Iz Italije prihaja novica o povsem novem izdelku legendarne italijanske tunerske znamke Giannini, ki je bila prvotno ustanovljena že davnega leta 1917. Ponovno rojstvo te znamke je pospremila predstavitev izredno 'strupenega' fiata 500, ki je celo močnejši od najbolj zmogljivega abartha.

Ob omembi znamke Giannini se večina ljudi spomni predvsem na modificirane izdelke znamke FIAT, ki so pri tem tunerju nastajali do sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja. Čeprav ta tuner ni nikoli dosegel mitičnega statusa izdelkov znamke Abarth so njihovi izdelki cenjeni tudi v današnjem času. Sedaj je pred nami že vizualno popolnoma podivjani abarth 595 iz leta 2012, ki se po zaslugi uporabljenih ogljikovih vlaken pri izdelavi karoserijskih delov lahko pohvali z občutno nižjo maso (neto masa vozila: 985 kg), seveda ob povezavi z ekscesivnim tuningom vgrajenega 1,4-litrskega T-Jet motorja, ker lahko prisilno polnjeni (turbo) bencinski 4-valjnik mobilizira 184 kW (250 KM) pogonske moči.

Za nastanek tega norega fiata 500 je zaslužno sodelovanje med podjetjem Impero, kjer so si že pred časom zagotovili vse pravice za uporabo imena Giannini, in podjetjem Groupo Maestri, kjer bodo izdelovali to malo pošast, ki počiva na nameščenih 18-palčnih kolesih. Italijani naj bi naredili samo 200 primerkov modela z oznako spettacolo, ki mu nekako pristoji, sploh če veste, da boste s takšnim popolnoma podivjanim fiatom 500 na cesti lahko dejansko izvedli spektakel, ker bo pospeševanje od 0-100 km/h zaključeno v petih sekundah, medtem ko znaša končna hitrost tega avtomobilčka že kar neverjetnih 280 km/h. Vse skupaj pa ima tudi svojo ceno, ker vas bodo Italijani ob nakupu takšnega super fiata 500 oželi za približno 133.000 evrov.