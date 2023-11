Pred kratkim se je v Milanu odvijal letošnji 'AutoClassica Motor Show', kjer se je obiskovalcem predstavila tudi prva zbirateljska multipla, ki že išče novega lastnika. Za njen nastanek je zaslužen predvsem Roberto Giolito, nekdanji oblikovalec in trenutni vodja Stellantisovega 'Heritage' oddelka, ki je eden izmed dveh 'očetov' (drugi je Andreas Zapatinas) že zdavnaj kultne multiple (1998-2010).

FIAT-ova druga multipla (prvo, ki je v bistvu prvi kompaktni evropski enoprostorec, smo dobili že davnega leta 1956 …) ni ravno najlepša, vendar se je lastnikom znala vedno oddolžiti z veliko uporabnostjo in prostornostjo za 6 potnikov. Ta nenavadni in pionirski '3+3' sedežni koncept so kasneje bolj ali manj uspešno skopirali še Japonci z njihovo 'hondiplo' (honda FR-V). Oba avtomobila dokazujeta, da znajo včasih oblikovalci dati prednost funkciji pred obliko, v današnjih časih je žal ravno nasprotno (lep primer tega so današnji pogojno uporabni SUV-čki in razni 'šišmiši' (oblikovni križanec) …).

V bistvu so se Italijani z multiplo “6x6” (oznaka ne označuje pogonske zasnove, temveč 6 individualnih karakterjev možnih uporabnikov modela multipla …) spomnili originalnih Giolitovih skic iz sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja, s katerimi je Roberto Giolito odgovornim pri znamki FIAT skušal pojasniti in opravičiti zasnovo takšnega avtomobila, ki je seveda zasnovan od znotraj navzven, vse to pa se odraža tudi pri njegovi, ne ravno najbolj posrečeni obliki karoserije, ki nehote spominja na klasične kočije …

Z multiplo “6x6”, ki je nastala na osnovi rabljene multiple, so se Italijani spomnili tudi tržnega uspeha tega družinsko naravnanega avtomobila, ki je bil na začetku tega tisočletja dokaj pogost 'pojav' na italijanskih cestah. V današnjih časih pa boste že težko našli lepo ohranjen primerek tega avtomobila, ker imajo večinoma vsi izdelani primerki za seboj že lepo število prevoženih kilometrov. Multipla, ki so jo pokazali v Milanu, ima glede tega srečo, ker so jo pred prihodom v Milano povsem obnovili in ji ob tem namenili bolj igriv karakter. Multipla “6x6” pa že išče novega lastnika, interesentom so ob tem namenili tale email: heritage@stellantis.com, več informacij o tem avtomobilu pa najdete tukaj: https://www.fcaheritage.com/en-uk/store-hub/cars-for-sale/fiat-multipla-6x6.