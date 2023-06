Simpatičen 'mišek'

Glede na to, da je 'Badge-Engineering' v hujši (popolnoma enaki avtomobili z različnimi značkami …) ali pa milejši (drugače oblikovan prednji in zadnji del avtomobila …) obliki zaradi zniževanja stroškov proizvodnje zelo popularen med proizvajalci avtomobilov, vas prihod fIAT-ovega topoline sploh ne sme presenetiti.

Leta 2020 smo dočakali prihod nenavadno oblikovanega novega Citroënovega amija, ki se tudi pod razno ne more pohvaliti s karizmo prvotnega amija, ki sicer ni ravno največji lepotec, vendar ga to ni nikoli oviralo pri pridobivanju kultnega statusa. V primeru novega amija smo namesto tega dobili brezizrazno 'žičniško gondolo na štirih kolesih' z obrazom, ki spominja kvečjemu na dva legendarna citroëna (diana & méhari). Temu francoskemu poskusu približevanja elektromobilnosti množicam ljudi, ki živijo predvsem v urbanih sredinah, je leta 2021 sledil še podobno generičen nemški oblikovni eksperiment z imenom opel rocks-e. Sedaj so se zadeve pričakovano, ker gre za znamke iz iste skupine, lotili še Italijani in zadevo končno popravili (v oblikovnem smislu), ker so namesto dveh 'spak' ustvarili dejansko simpatičen majhen električni avtomobil in ga ob tem opremili še z nostalgičnim ljudskim imenom 'topolino' (mišek), ki ga je leta 1936 ob rojstvu prejel legendarni fiat 500 po zelo znanem Disneyevem liku (Miki Miška) iz risank.

Ob oblikovanju novega topolina so se Italijani spomnili še ene FIAT-ove oblikovalske ikone (fiat 500 'Jolly Spiaggina') iz poznih petdesetih let prejšnjega stoletja, ki ji je pripadala vloga transportnega sredstva za tedanji jet-set, ker so se 'lepi in bogati' s takšnimi majhnimi fiati poleti radi vozili na krajših razdaljah (recimo od njihovih jaht v pristaniščih do hotelov v krajih, kjer so pač pristali …). Zato novi topolino nima bočnih vrat, so pa pri njem obdržali platneno streho, ki je zaznamovala nekatere različice prvotnega fiata 500. Bolj nejasni so Italijani glede uporabljene pogonske tehnike, ki je po vsej verjetnosti enaka kot pri nemškem in francoskem sorodstvu, ter glede opremljenosti novega topolina. Trenutno ne vemo niti tega, če bo ta avtomobil na voljo kupcem iz cele Evrope, niti nam ni znana njegova morebitna prodajna cena.