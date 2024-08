Znamka FIAT ostaja vlečni konj skupine Stellantis

Iz Torina prihaja spodbudna novica glede poslovanja znamke FIAT v prvi polovici leta 2024, ker so Italijani v tem obdobju kupcem po celem svetu dostavili 2,2 odstotka več vozil (skupno približno 660.200 vozil) kot v enakem obdobju leta 2023.

Medtem ko veliko kupcev novih avtomobilov na Balkanu še vedno verjame v 'balkanske mite in legende', po katerih morata biti pes in avtomobil (najbrž pa tudi žena in otroci …) nemška, so kupci novih avtomobilov drugod po svetu veliko bolj naklonjeni izdelkom italijanske avtomobilske industrije, sploh v Braziliji (20,4-odstotni tržni delež), Italiji (12,3 %), Turčiji (12,3 %) in Alžiriji (68,3 %), kjer ima znamka FIAT trenutno vodilne tržne deleže, predvsem po zaslugi modelov kot so panda (številka 1 v Italiji), tipo (številka 1 v Turčiji) in doblò (številka 1 v Alžiriji). Novi fiati se trenutno dobro prodajajo tudi v afriško-bližnjevzhodni regiji (+ 7,5 % ob primerjavi z letom 2023), v azijsko-pacifiški regiji (+ 5 %) ter v Južni Ameriki (+ 2,3 %), kjer ima znamka FIAT trenutno celo vodilni, 14-odstotni tržni delež. Omenjajo pa tudi dobre prodajne rezultate (+ 23 % ob primerjavi z enakim obdobjem leta 2023) znamke FIAT v Maroku.

Na domačem tržišču se je za nakup novega vozila znamke FIAT v prvih šestih mesecih letošnjega leta odločilo 95.779 Italijanov in Italijank (+ 2 % ob primerjavi z letom 2023), največ kupcev (približno 63.500, + 21 %) je zagotovila aktualna panda, ki je itak številka 1 (po številu prodanih primerkov …) v Italiji, dobro (osvojeno drugo mesto na italijanski lestvici najbolje prodajanih novih avtomobilov), vendar precej slabše od pande (14.700 prodanih primerkov), se prodaja tudi hibridni fiat 500, medtem ko električni fiat 500 ostaja številka 1 v Italiji, ker ima tam 27-odstotni tržni delež v segmentu električno gnanih avtomobilov. Kupcem novih avtomobilov v Italiji je očitno všeč tudi novi fiat 600e, ker ima trenutno 11-odstotni tržni delež v B segmentu električno gnanih avtomobilov. Zanimivo je tudi dogajanje v Španiji, kjer ima znamka FIAT celo 55-odstotni tržni delež v segmentu (A) majhnih avtomobilov, posledično ima hibridni fiat 500 tam trenutno 43-odstotni tržni delež.

Špancem in Špankam je očitno zelo všeč tudi aktualna panda, ker so letos že kupili štirikrat več novih pand kot v enakem lanskem obdobju (januar-julij 2023), za 7,6 odstotka se je letos povečala tudi prodaja novih fiatov v Franciji, nekoliko manj (+ 5,5 %) tudi na Nizozemskem, precej bolj (+ 15 %) pa so nad fiati letos navdušeni tudi Portugalci. Električni fiat 500 navdušuje tudi Nemce in Nemke, ker je vodilni (po številu prodanih primerkov) v svojem segmentu ter številka 2 v Italiji in Franciji, odnosno številka 3 v Španiji ter številka 4 v Veliki Britaniji. Najbolj pa so trenutno nad fiati navdušeni kupci novih vozil v Južni Ameriki, kjer ima znamka FIAT trenutno še vedno vodilni (to traja že 42 mesecev …), 14-odstotni (+ 2,3 % ob primerjavi z enakim obdobjem leta 2023) tržni delež. Najbolj pa so nad fiati navdušeni Brazilci, ker so jim letos že dostavili 220.753 (približno 51.000 več vozil kot pri najbolj konkurenčni znamki …) novih fiatov, posledično ima znamka FIAT v Braziliji trenutno 20,4-odstotni tržni delež.

Še bolje pa gre letos znamki FIAT Professional, ker so letošnje prodajne številke za 15 odstotkov višje od lanskih, predvsem na račun odločno povečane prodaje FIAT-ovih lahkih gospodarskih vozil v azijsko-pacifiški regiji (+ 69 %) ter v afriško-bližnjevzhodni regiji (+ 54 %), za 10 odstotkov se je letos povečala tudi prodaja njihovih lahko-gospodarskih vozil v Južni Ameriki. V Italiji, kjer ima znamka FIAT vodilni tržni delež (24,2 %) so letos dosegli 5,1-odstotni dvig prodaje, predvsem na račun splošne priljubljenosti modela ducato, zanj se je letos odločilo že več kot 11.000 domačih kupcev, zelo priljubljen v Italiji je tudi model doblò, ki ima trenutno 22,4-odstotni tržni delež, dobro se prodaja tudi nekoliko večji model scudo (17,3-odstotni tržni delež, drugo mesto po številu prodanih vozil). Več novih kupcev FIAT-ovih lahkih gospodarskih vozil je letos tudi v Nemčiji (+ 6,2 %), Franciji (+ 2,3 %) ter v Veliki Britaniji (+ 13,2 %), sploh pa preseneča letošnji odziv španskih kupcev, ker so letos že kupili 40 odstotkov več novih primerkov modela ducato kot v enakem obdobju lanskega leta.

Lahko-gospodarskim izdelkom znamke FIAT so naklonjeni tudi kupci drugod po svetu, v Avstraliji se je letos za nakup novega izdelka znamke FIAT odločilo 64 odstotkov več kupcev kot lani, za 13,2 odstotka se je letos dvignilo tudi število kupcev iz Severne Amerike. V Braziliji si je v letošnjem juniju vpeljani poltovornjak titano že prislužil 5-odstotni tržni delež, zelo dobro pa se v Južni Ameriki prodajata tudi modela fiorino in poltovornjak strada, ki ima vodilni tržni delež v svojem segmentu.