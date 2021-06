Podružnica Suzuki v Sloveniji je podpisala že peto zaporedno sponzorsko pogodbo

Podružnica Suzuki v Sloveniji bo s ponosom nadaljevala uspešno sponzorstvo Judo zveze Slovenija, s katero je v partnerskem odnosu že vse od leta 2017. Sponzorstvo je še posebej pomembno v letošnjem letu, ko bodo v Tokiu na Japonskem XXXII. olimpijske igre moderne dobe, na katerih bodo nastopile tudi slovenske judoistke in judoist.

Gospod Peter Verčič, direktor Podružnice Suzuki v Sloveniji: "Veseli me, da smo pri Suzuki Slovenija, kljub težkim in negotovim časom, ponovno uspeli zagotoviti sredstva in z Judo zvezo Slovenije podpisali že peto zaporedno sponzorsko pogodbo, po kateri je Suzuki uradno vozilo zveze. Judo je eden najtrofejnejših športov v Sloveniji in veseli smo, da z našim prispevkom dodajamo kamenček v mozaik uspehov, tudi na največjih tekmovanjih. Tako z optimizmom pričakujemo tudi bližnje olimpijske igre v Tokiu, kjer želimo vsem našim športnikom, še posebej Tini Trstenjak in Maruši Štangar, odlične rezultate."



Gospod Vlado Čuš, v.d. predsednik Judo zveze Slovenije: "Najlepša hvala Suzuki Slovenija, da kljub težki ekonomski situaciji držite obljubo, ki ste jo dali pred 4 leti, da v partnerstvo z Judo zvezo Slovenije stopate dolgoročno. Kilometri, ki jih naredimo z vozili Suzuki, so nedvomno varni in udobni ter nam omogočajo odlične rezultate. Verjamem, da bomo odlične rezultate pokazali na olimpijskih igrah v Tokiu!"