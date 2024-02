Pred več kot štiridesetimi leti se je na tržišču pojavila lancia (model Y10), ki je eden izmed prvih dejansko prestižnih velikoserijskih, vendar zelo majhnih avtomobilov (dolžina: 340 cm), sedaj je pred nami novi 'Grande Ypsilon' (dolžina: 408 cm), ki je celo večji od prvotne delte (dolžina: 389,5 cm).

Nova lancia ypsilon je lep primer sodobne norosti proizvajalcev avtomobilov, ker nam v navezi z nenasitnimi kupci (v pogledu velikosti karoserij …), ki kupujejo avtomobile na 'tekoči meter', ponujajo čedalje večje in posledično tudi čedalje težje avtomobile. Posledično je novi ypsilon, ki v bistvu ni nič drugega kot italijansko dobro meščansko sorodstvo peugeota 208 in Oplove corse, postal čistokrvni predstavnik evropskega B segmenta (supermini), ki ga današnji neresni novinarji in slaboumni marketing označujejo kot segment majhnih avtomobilov (2-metrski košarkarji so pa za njih najbrž samo še pritlikavci …), čeprav je resnim ljudem že zdavnaj jasno, da si oznako kompaktno vozilo resnično zaslužijo samo avtomobili, ki niso daljši od 410 centimetrov.

Spremenilo pa se je še nekaj, ker novi serijski model znamke Lancia ne bo nastajal v Italiji, temveč ga bodo izdelovali v Španiji (Zaragoza), v tovarni koncerna Stellantis, kjer trenutno pridno izdelujejo serijske ople. Na začetku prodaje bo novi ypsilon na voljo samo kupcem v Belgiji, Italiji, Franciji, Nizozemski in Španiji, v Nemčiji bo ta avtomobil kupcem na voljo šele leta 2025. Prvi kupci nove ypsilonke bodo deležni vozil iz posebne serije 'Cassina', ki bo številčno omejena na simboličnih 1906 (leto ustanovitve znamke Lancia) primerkov. Znamka Cassina, ki je eden izmed znanih italijanskih pohištvenih specialistov, je bila že od začetka dobro vpletena v razvoj nove 'male' lancie, posledično so pri Cassini poskrbeli za serijsko implementacijo nekaterih njihovih idej glede oblikovanja notranjosti potniške kabine.

Ob tem omenjajo praktični 'Tavolino' na območju spoja centralne sredinske konzole in armaturne plošče, ki je v bistvu neke vrste mizica, nov je tudi vmesnik z imenom 'Sala', ki bo uporabniku omogočil njemu všečne nastavitve osvetljenosti (na voljo bo osem različnih barv) potniške kabine, nastavitve klimatske naprave ter upravljanje z vgrajenim zvočnim sistemom. Glede oblikovanja nove lancie lahko ugotovimo, da je Italijanom uspelo ustvariti karakterno močan avtomobil (vsaj v primeru oblikovanja prednjega in zadnjega dela avtomobila) s prepoznavno identiteto, marketinške puhlice o podobnosti nove lancie z legendarnimi modeli te znamke (beta HPE, 037 in stratos) pa naj razširjajo neresni novinarji. Ja, avtomobil ima res oblikovane zadnje luči v stilu lancie stratos, ki jih je pri tem legendarnem športnem modelu v resnici prispeval povsem običajni fiat 850, tudi zadek je oblikovan v stilu legendarnega stratosa, vendar to nove ypsilonke še ne spremeni v kultni reli dirkalnik. Bočno silhueto pa zaznamuje vedno črno obarvan par obeh C strešnih stebričkov v stilu legendarnega kombikupeja, odnosno pravega 'shooting-brake' modela z oznako beta HPE (High Performance Estate, odnosno High Performence Executive po prenovi tega modela …), medtem ko detajlov, ki bi pričali o povezanosti tega avtomobila z modelom 037 tudi tokrat nisem našel.

Posebnost nove generacije modela ypsilon (dolžina: 408 cm, širina: 176 cm, višina: 144 cm) bo njegova tesna tehnološka povezanost z nemško-francoskim sorodstvom (peugeot 208 & opel corsa) iz iste kategorije avtomobilov, vendar bo ypsilon pozicioniran višje od sorodstva, tudi na račun boljše komfortne opremljenosti in morda še kakšnih priteklin, ki naj bi mu zagotovile omenjeni višji položaj v družbi, s tem pa tudi višjo prodajno ceno (zaenkrat prodajnih cen še niso razkrili) in večji dobiček proizvajalca. Ker gre v primeru nove lancie ypsilon trenutno samo za striktno električno gnan avtomobil vas ne sme presenetiti visoka neto masa (1584 kg) avtomobila, zelo nizka (samo 150 km/h, podobno kot nekdanji 1100-kubični punto 55 …) pa bo tudi končna hitrost, bolj spodobne so informacije o pospeševanju (0-100 km/h: 8,2 sekunde). Za dobro pospeševanje je zaslužen vgrajeni električni pogonski sklop, ki bo šik Italijanki lahko zagotovil 115 kW (156 KM) pogonske moči in 260 Nm motornega navora. Prav nič impresivna pa ni avtonomija, ker vam Italijani ob upoštevanju WLTP cikla v tem pogledu obljubljajo samo 403 prevožene kilometre, ki jih bo v realnosti seveda občutno manj. Ob tem naj bi nova lancia ypsilon na vsakih 100 prevoženih kilometrov porabila od 14,3 do 14,6 kWh električne energije.

Kako lepo je z realnostjo skregan WLTP cikel pa dokazuje nedavni test revije auto motor und sport, kjer je sodelovala ogromna, družbeno povsem neodgovorna KIA EV9 (2664 kilogramov (neto masa) težak 'SUV tovornjak' z 'urbano' dolžino petih metrov), ki se je v teh dneh predstavila tudi slovenskim kupcem. Ob tem Južnokorejci kupcem prodajajo pravljice o neverjetnem WLTP dosegu v območju 541 kilometrov. Nemška realnost je drugačna, ker takšna ogromna 'SUV krava' na vsakih 100 prevoženih kilometrov porabi povprečnih 35,3 kWh električne energije in v najbolj idealnih realnih pogojih s samo enim polnjenjem akumulatorjev prevozi samo 364 kilometrov. Še bolj realne številke so Nemci izmerili pri 5. stopinjah Celzija (temperatura ozračja) in vklopljeni klimatski napravi, nastavljeni na 21 stopinj Celzija. V takšnih pogojih obratovanja so Nemci z 'mestnim tankom' znamke KIA prevozili samo še 297 kilometrov …