Vrnitev šik Italijanke

Po zaslugi Facebook uporabnika z vzdevkom Masera in njegovih fotografij bodoče serijske lancie ypsilon smo v teh dneh dobili zelo jasen vpogled v bodočnost te dobro meščanske italijanske znamke avtomobilov, ki je bila v preteklosti že skoraj pokopana, ker jo je zadnjih 8 let pri življenju ohranjal samo še model ypsilon.

Pred približno 10. leti se je od nas poslovila zadnja generacija modela delta, pred osmimi leti se je upokojila tudi zadnja 'fake lancia' (model voyager …) iz tedaj (2014) na novo nastalega koncerna FCA, kjer je nastala tedaj rahlo bizarna ideja o 'badge engineeringu' med znamkama Chrysler in Lancia. Pred tem je Italijanom leta 2011 uspelo predstaviti 3., odnosno 4. generacijo (če ob tem upoštevamo še model Y10 (1985-1996), ki je spiritualni predhodnik vseh kasnejših generacij modela ypsilon) modela ypsilon, ki si je v Italiji in drugod, kjer prebivajo zelo dobro modno osveščene mlajše in starejše dame, že zdavnaj ustvaril status že skoraj nepogrešljivega modnega dodatka, za vse ženske, ki cenijo klasično eleganco ob povezavi z avtomobili. Model ypsilon, ki je pred upokojitvijo, je tudi v lanskem letu prepričal veliko italijanskih kupcev, ker jo jim lani dostavili približno 45.000 novih primerkov tega avtomobila, ki je že veliko let na voljo samo kupcem v Italiji.

V starejših nemških avto katalogih boste ob opisovanju takrat še resnično majhne lancie Y10 (dolžina: 340 cm (približno)) lahko prebrali, da je to tehnološko zelo napreden majhen avtomobil za individualiste ob povezavi z nadpovprečno količino vgrajene komfortne in varnostne opreme, ki pa zaradi takšne filozofije seveda ni bil namenjen 'nižjim kastam', ker je šlo v tem primeru za mini avtomobil (evropski A segment), ki so ga Italijani prodajali po prodajnih cenah, ki so bile takrat običajne za običajne 'superminije' kot je recimo Volkswagnov polo (evropski B segment). Posledično je mali Y10 eden izmed prvih dejansko prestižnih velikoserijskih, zelo majhnih avtomobilov, podobno kot današnji BMW-jev mini, ki sploh ni več 'mini', temveč 'maxi' in pa aktualni fiat 500. Sedaj je pred nami nova generacija modela ypsilon z dolžino približno štirih metrov, takšna dolžina vozila je bila nekoč rezervirana za predstavnike evropskega C segmenta (golfov razred), v današnjih časih 'amerikanizacije' evropskega voznega parka je vozilo s takšno dolžino uvrščeno v evropski B segment (supermini) avtomobilov.

Glede oblikovanja nove lancie lahko ugotovimo, da je Italijanom uspelo ustvariti karakterno močan avtomobil (vsaj v primeru oblikovanja prednjega in zadnjega dela avtomobila) s prepoznavno identiteto (za razliko od številnih kitajskih in žal tudi nekaterih evropskih znamk avtomobilov, kjer nastajajo medsebojno večinoma zelo podobni električni avtomobili brez jasno izražene identitete …), marketinške puhlice o podobnosti nove lancie z legendarnimi modeli te znamke (beta HPE, 037 in stratos) pa naj razširjajo neresni novinarji. Ja, avtomobil ima zadnje luči v stilu lancie stratos, ki jih je v resnici prispeval povsem običajni fiat 850, tudi zadek je oblikovan v stilu stratosa, vendar ga to še ne spremeni v kultni reli dirkalnik. Bočno silhueto pa zaznamuje vedno črno obarvan par obeh C strešnih stebričkov v stilu legendarnega kombikupeja, odnosno pravega 'shooting-brake' modela z oznako beta HPE (High Performance Estate, odnosno High Performence Executive po prenovi tega modela …), medtem ko detajlov, ki bi pričali o povezanosti tega avtomobila z modelom 037, do sedaj nisem našel.

Posebnost nove generacije modela ypsilon bo njegova tesna tehnološka povezanost z nemško-francoskim sorodstvom (peugeot 208 & opel corsa) iz iste kategorije avtomobilov, vendar bo ypsilon po vsej verjetnosti pozicioniran višje od sorodstva, tudi na račun boljše komfortne opremljenosti in morda še kakšnih priteklin, ki naj bi mu zagotovile višji položaj, s tem pa tudi višjo prodajno ceno in večji dobiček proizvajalca. To smo pri znamki Lancia že doživeli ob prihodu legendarne bete montecarlo, ki se je prvotno rodila kot fiat X1/20, vendar so Italijani zelo hitro ugotovili, da jim bodo nameščene modelne oznake znamke Lancia prinesle veliko več zaslužka. Vsekakor gre za zelo pomemben avtomobil, ker po letu 1969, ko je znamko prevzel koncern FIAT, označuje začetek tretjega preporoda znamke Lancia. Od tržnega uspeha tega modela, ki bo kupcem na voljo v hibridni in elektrificirani verziji, pa bo odvisna tudi usoda ostalih napovedanih novih modelov te znamke, s tem pa tudi nadaljnji obstoj znamke Lancia.