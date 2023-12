Hawkov 'Italian Job'

Hawk HF 2000/3000 Hawk HF 2000/3000

Leta 2019 je v svetu 'kit-car' avtomobilov močno odmevala novica glede pričetka prodaje britanske kopije legendarne lancie stratos na območju Italije. Gre za izdelek, ki ga kupcem ponuja renomirano britansko podjetje Hawk Cars, kjer imajo z izdelavo takšnih replik že več kot 30 let izkušenj.

Za takšen razplet dogodkov pred nekaj leti je v prvi vrsti zaslužen Italijan Carlo Parodi, sicer lastnik italijanskega podjetja Chrono Sport iz mesteca Cairo Montenotte v bližini Genove, ki je danes znano tudi kot renomirani proizvajalec replike še ene legendarne lancie (model 037, ki je zasnovan na modificirani tehnološki platformi serijskega modela beta montecarlo …), ker je pred časom izvedel nakup britanske kopije modela stratos, ki ga je tako navdušila, da se je glede lastne proizvodnje takšne replike spustil v epski, več let trajajoči boj z 'mlini na veter' (italijanski državni uradniki), kjer je na koncu izšel kot zmagovalec. Pred tem se s takšno repliko niste mogli voziti v italijanskem javnem prometu.

Zakaj sploh nastajajo takšne replike legendarnih avtomobilov iz preteklosti? Predvsem zaradi tega, ker so bili takšni avtomobili v časih njihove proizvodnje zaradi strogo limitirane 'izdaje' ( v primeru modela stratos govorimo o približno 400 izdelanih 'civilnih verzijah' (stradale), skupno pa naj bi nastalo približno 492 primerkov tega avtomobila) dostopni samo peščici ljudi, poleg tega so imeli takšni avtomobili že za časa proizvodnje astronomske prodaje cene. Če ste se v Nemčiji na sredini sedemdesetih let prejšnjega stoletja odločili za nakup 'stradale' različice lancie stratos, ki jo uradno sploh niso ponujali Nemcem in Nemkam, ste morali ob tem nemškemu uvozniku modelov znamke Lancia nakazati približno 49.500 nemških mark, kasneje (leta 1978) ste model stratos lahko dobili že za dobrih 30.000 nemških mark. V današnjih časih morate za lancio stratos (dolžina: 3710 mm, širina: 1750 mm, višina: 1114 mm, medosna razdalja: 2180 mm, neto masa: 980 kg) odšteti precej več denarja, ker vas bo že nakup najslabše ohranjenega serijskega modela stratos (stanje 4) ožel za približno 185.000 evrov, medtem ko se prodajne cene resnično odlično ohranjenih primerkov (stanje 1) modela stratos letos že gibljejo v območju 545.000 evrov.

Kot zelo pomemben razlog za nastanek replik pa velja omeniti kultni status avtomobilov, ki jih kopirajo, ker gre dostikrat za tehnološke in oblikovne ikone določene znamke avtomobilov, in model stratos je dejansko ena izmed najpomembnejših ikon znamke Lancia, ker je svojo kakovost in inženirsko dovršenost tudi uspešno javno dokazal (za razliko od BMW-ja M1 …) s tremi zaporedno osvojenimi naslovi svetovnih prvakov v reliju, ker so Italijani takrat pač presenetili svet reli športa z nastankom tekmovalnega avtomobila, ki so ga načrtno zasnovali za to, da postane zmagovalec relijev. Sedaj si bo peščica srečnežev lahko omislila nakup italijanske verzije modela znamke Hawk Cars, ki jo Britanci že dolgo promovirajo ob uporabi modelne oznake HF 2000/3000. Ker se je Carlo Parodi pred tem ukvarjal s prodajo replike znamke Hawk na italijanskem tržišču smo lahko prepričani, da je projekt izdelave italijanske replike modela stratos močno povezan z Britanci, predvsem zaradi njihovega znanja in izkušenj. S tem, da gre za odlično in zelo kvalitetno izdelano kopijo se strinja tudi Jeremy Clarkson, ki svojega navdušenja nad torinskim originalom in britansko kopijo sploh ne skriva.

Zato vas morda ne sme presenetiti, da so ljubitelji takšne, dejansko legendarne lancie, za kopijo modela stratos pripravljeni odšteti najmanj 175.000 evrov (za izdelavo avtomobila je potrebnih od 300 do 450 delovnih ur, odvisno od specifikacije), ker je ta vsota veliko nižja od vsote denarja, potrebne za nakup dobro ohranjenega originala. Kupci te replike, ki se želijo najbolj približati originalu se bodo ob nakupu seveda odločili za vgradnjo obnovljenega originalnega 2,4-litrskega V6 motorja (140 kW (190 KM) pri 7000 vrt./min. ter 230 Nm motornega navora pri 4000 vrt./min.), ki je premikal tudi dva fiata (dino kupe in spider) ter par 'baby-ferrarijev' (dino 206 GT in 246 GT/GTS), obstaja pa tudi 'nizkocenovna' verzija replike modela stratos z vgrajenimi 4-valjnimi 2,0-litrskimi pogonskimi sklopi (volumex, turbo, 8v/16v) iz modelov beta, thema in delta. Bolj zahtevnim ponujajo tudi opcijo vgradnje 2,5-litrskega V6 motorja (177 KM/130 kW) iz Alfine 'Busso' družine pogonskih skopov, vendar pride v poštev samo različica motorja iz modela 155. Tudi v primeru potrebe po vgradnji legendarnega Alfinega 3-litrskega V6 motorja (220 KM / 162 kW) bo izbira donatorja omejena, ker lahko primeren motor zagotovi samo model 164. Vrh Alfine ponudbe možnih pogonskih skopov pa simbolizira 3,2-litrski V6 motor, ki lahko uporabniku takšne replike zagotovi 199 kW (270 KM) pogonske moči. Kot kronski dragulj pa Britanci omenjajo različico HF3000QV (quattrovalvole) z vgrajenim 8-valjnim bencinskim motorjem znamke Ferrari.

Italijani in Britanci so zelo skrivnostni glede dejanskih zmogljivosti njihove replike modela stratos, ki je v določenih primerih lahko občutno bolje motorizirana od originala, ob tem pa je tudi približno 70 kilogramov lažja. Zato nam morajo za razumevanje številk o razpoložljivih zalogah 'konj' in možnih scenarijih pospeševanja in drvenja s končno hitrostjo pomagati uradni podatki iz leta 1978, kjer lahko izvemo, da je razpoložljivih serijskih 190 'konj' pogonske moči lahko pognalo stratos 'stradale' do največje hitrosti 232 km/h (0-100 km/h: 6,8 sekunde), seveda ob predpostavki, da ste si ob tem lahko privoščili uradno (tovarniško) odmerjeno povprečno porabo v območju 18. porabljenih litrov bencinskega goriva na vsakih sto prevoženih kilometrov …