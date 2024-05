Napoved dveh novih različic

Iz Torina prihaja novica o dveh povsem novih različicah modela ypsilon, za znamko Lancia zelo pomembnega avtomobila, ki naj bi z dobrimi prodajnimi številkami v bližnji bodočnosti zagotovil obstoj, odnosno ponovno rojstvo italijanske dobro meščanske znamke Lancia.

V preteklosti so izdelke te znamke zelo cenili predvsem italijanski kupci ter kupci avtomobilov iz Velike Britanije (v osemdesetih letih prejšnjega stoletja so Britanci kupili več novih avtomobilov te znamke kot pa novih BMW-jev …), posledično je imela Velika Britanija nekoč status drugega najpomembnejšega tržišča. To se je spremenilo s prihodom modela beta, ki je zaradi težav s korozijo v Veliki Britaniji pokopal dober sloves te znamke, posledično so se Italijani v devetdesetih letih prejšnjega stoletja umaknili iz tega tržišča. Sedaj, približno 40 let kasneje, je modelna paleta tega nekoč svetovno uveljavljenega proizvajalca vozil zreducirana na dejansko kompaktni, vendar že nekoliko zastarel model ypsilon (tip 846, 2011 – 2024), ki je že veliko let na voljo samo kupcem v Italiji, kjer še vedno dosega odlične prodajne rezultate.

Sedaj, ko je znamka Lancia pristala pod dežnikom mednarodne skupine Stellantis, se za to znamko začenja povsem nova, dejansko elektrificirana doba, ki naj bi v nekaj letih prinesla tudi povratek serijskih modelov z oznako delta in gamma, čeprav se človek ob tem nehote vpraša, zakaj bodo Italijani ob sodelovanju s Francozi obudili model gamma, ki se v zgodovino avtomobilizma ni vpisal kot velika prodajna uspešnica, ker gre v primeru prvotne gamme (1976-1984) za prestižni model, ki so ga razvili prehitro in s premalo vloženega truda, posledično so gammo pestile otroške bolezni in težave, ki so ji prinesle slab sloves in posledično onemogočile njeno uspešno kariero (do zaključka proizvodnje je nastalo samo dobrih 15.000 primerkov tega avtomobila). Zato naloga novega ypsilona, ki je v bistvu samo 'ušminkani' peugeot 2008, ne bo lahka, ker je nadaljnja usoda znamke Lancia močno odvisna od tržnega uspeha tega avtomobila, ki trenutno še ni prišel na tržišče.

Kljub tem so Italijani včeraj napovedali prihod dveh novih, bolj zmogljivih različic tega modela, ki naj bi prišli do kupcev v maju leta 2025. Ob tem so v Torinu obudili legendarno modelno oznako HF (High-Fidelity), ki jo večina ljudi povezuje z bolj zmogljivimi različicami ter dejansko športnimi modeli te znamke, čeprav ima izvor te mitične oznake povsem drugo ozadje. Začetek te oznake sega v leto 1960, ko je skupina zanesenjakov ustanovila prestižni klub “Lancia Hi-Fi”, ki je bil rezerviran samo za ljudi, ki so bili lastniki najmanj šestih primerkov vozil znamke Lancia. Za povezavo te oznake s športom je poskrbel legendarni Cesare Fiorio, ker je leta 1963 ustanovil tovarniško tekmovalno moštvo z imenom HF Squadra Corse Lancia. Posledično so to oznako kasneje nosile samo najbolj zmogljive različice nekaterih serijskih modelov in pa legendarna lancia stratos.

Sedaj je pred nami nova lancia ypsilon HF, ki zaradi 5-vratne kombilimuzinske zasnove, podobnih mer karoserije in uporabljene 'hot hatch' ('vroča kombilimuzina') ikonografije deluje kot novodobni spiritualni naslednik legendarne delte integrale, ki ima med ljubitelji vozil znamke Lancia že zdavnaj kultni status, za razliko od nove generacije modela ypsilon, ki se bo morala v tem pogledu še dokazati. Za to naj bi poskrbela lancia ypsilon 'Rally 4 HF', ki najavlja povratek znamke Lancia na reli piste, kjer je znamka Lancia osvojila 15 naslovov svetovnih prvakov. Novinka bo ob tem opremljena z že znano problematičnim 1,2-litrskim 3-valjnim bencinskim motorjem, ki bo ob uporabi prisilnega polnjenja (turbo) lahko mobiliziral 156 kW (212 KM) pogonske moči, in to ob povezavi z ročnim 5-stopenjskim menjalnikom, ki bo dovajal pogonsko moč samo do prednjega kolesnega para.

'Civilno' orientirana lancia ypsilon HF bo uporabniku lahko ponudila še večjo zalogo motorne moči, ker Italijani ob tem omenjajo 240 'konj' (177 kW), ki naj bi najbolj zmogljivi različici tega avtomobila omogočilo več kot solidno pospeševanje (0-100 km/h: 5,8 sekunde). tudi v tem primeru bo ta kompaktni avtomobil deležen 'hot-hatch' obdelave ob povezavi z še večjo količino vgrajene opreme. Ostalih informacij pa Italijani zaenkrat niso razkrili.