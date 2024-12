Zgodovina se ponavlja

Lancia Gamma Berlina Lancia Gamma Coupé

V letošnjem oktobru so v Torinu napovedali novo admiralsko ladjo znamke Lancia, ki pa bo ponovno okrašena s povsem nesrečno modelno oznako, ker imajo ljubitelji vozil te dobro meščanske avtomobilske znamke ob omembi imena gamma zelo mešane občutke. So Italijani že ob štartu ustrelili kozla?

Po do sedaj znanih informacijah bo nova, približno 4,7 metra dolga gamma samo sestrski (vzporedni) model v teh dneh predstavljenega prestižnega 'šišmiš' (crossover) modela znamke DS, ki ga krasi modelna oznaka N°8. S tem dejanjem se zgodovina dejansko ponavlja, ker smo bili na začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja, ko so Italijani začeli razvijati tedanjo gammo (prvotna gamma se je pojavila že leta 1910), priča skupnemu razvoju citroëna CX in gamme, vendar so leta 1972 pri obeh znamkah prekinili sodelovanje, ker tedanjim francoskim oblastem ni bilo najbolj po godu to, da bi takrat finančno izčrpana znamka Citroën pristala v rokah koncerna FIAT, namesto tega so tedanji francoski politiki raje poskrbeli, da je kasneje pristala v objemu znamke Peugeot.

Če bi bilo to sodelovanje takrat uspešno, bi imela tedanja gamma hidropnevmatsko vzmetenje, medtem ko bi model CX poganjali bokserski motorji. Podobnost obeh modelov je bila vidna tudi ob pogledu na uporabljeno 'fastback' filozofijo oblikovanja obeh klasičnih 4-vratnih limuzin, ki jo nekateri današnji 'poznavalci' interpretirajo kot 'štirivratni kupe' (odnosno 'kupejevska limuzina' …), ker pač verjamejo v marketinške pravljice. Na koncu so morali Italijani sami razviti model gamma, čeprav ob tem za to niso imeli niti dovolj denarja, niti časa. Posledično so leta 1976 na tržišče splovili prestižen avtomobil s številnimi 'otroškimi tegobami', ki so jih občutili predvsem lastniki tega avtomobila, vse to pa se je na koncu izrazilo z izgubo ugleda in nizkimi prodajnimi številkami, ker je limuzinska različica modela gamma do zaključka proizvodnje v letu 1984 privabila in prepričala samo približno 15.000 kupcev. Približno 6.800 kupcev si je raje omislilo klasično 'notchback' kupe različico tega modela.

Zakaj so se Italijani po debaklu prve novodobne gamme odločili za ponovno uporabo te nesrečne modelne oznake? Na to vprašanje vam ne morem odgovoriti, ker dejansko ne vem kaj se dogaja v glavah novodobnih marketinških gurujev z več kot očitnim pomanjkanjem zgodovinskega znanja, ki so z nesrečno izbrano modelno oznako morda potopili model gamma že ob splovitvi. Zanimivo je tudi to, da je bila prva novodobna gamma (1976-1984) predstavnica avtomobilov iz višjega srednjega razreda, se pravi konkurent avtomobilov iz BMW-jeve serije 5 in Mercedes-Benzovega razreda E, sedaj pa novinarji ob omembi nove gamme fantazirajo o tem, da bo nova gamma predstavnica avtomobilov iz srednjega razreda (Volkswagnov passat, BMW-serija 3 in podobni …). Če je temu res tako, potem bi morala nova velika lancia nositi oznako beta, ne pa gamma.

Razlika med novo in staro gammo, ki naj bi do kupcev prišla leta 2026, leži tudi v tem, da je bila prva novodobna gamma prava lancia, ker s tedanjimi fiati ni imela prav nič skupnega, medtem ko bo nova gamma produkt danes nadvse cenjene 'badge engineering' filozofije, ki je dobra receptura za ožemanje kupcev, ker jim lahko prodaš v celofan zavit 'pofl' za rajo in ob tem dobro zaslužiš. To pa enostavno ni pravi način, če želiš skoraj klinično mrtvo avtomobilsko znamko vrniti na pota stare slave, ker znamka Lancia trenutno živi samo na račun stare slave in ljubiteljev nekdanjih serijskih modelov te znamke …