Otipavanje tržišča

Luca Napolitano (levo) in Luca Fuso, prvi mož oblikovalske hiše Cassina Delno razkritje sredinske konzole pri novi generaciji modela Ypsilon

Iz Italije prihaja novica o novi renesansi (prva renesansa se je odvijala leta 1969, ko je tedaj obubožano dobro meščansko avtomobilsko znamko Lancia prevzel koncern FIAT …) znamke Lancia, ker bomo v naslednjem februarju dobili novo generacijo modela ypsilon.

Leta 1985 se je pojavila prva dejansko majhna lancia z modelno oznako Y10, ki so jo na nekaterih tržiščih (Francija, Italija …), kjer je imela znamka Autobianchi dober sloves, poznali samo kot autobianchi Y10, medtem ko so Nemci ta majhen, vendar po potrebi tudi prestižno opremljen avtomobil, poznali samo kot izdelek znamke Lancia. Leta 1995 se je pojavila druga generacija tega premijskega malčka, ki je ob tem izgubila številčno oznako 10, poleg tega je leta 1996 iz tržišča izginila tudi znamka Autobianchi. Kasneje smo dobili še tri modelne generacije modela ypsilon. Sedaj so Italijani napovedali prihod povsem nove 4. generacije tega kompaktnega modela, ki pa tokrat ne bo imela samo sorodstvenih vezi s FIAT-ovim modelom punto, temveč tudi s Francozi in Nemci, ker bo nova 'ypsilonka' nastala na CMP / eCMP (Common Modular Platform) tehnološki platformi koncerna Stellantis N.V.

Italijani so trenutno zelo skopi s tehničnimi in ostalimi informacijami glede tega novega serijskega modela, ki mora obuditi znamka Lancia, seveda ob pomoči potencialnih kupcev, ki bodo za ta striktno električno gnani avtomobil najbrž morali odšteti veliko denarja, ker je Lancia pač znamka z veliko dodano vrednostjo. In kaj bodo za odšteti denar prejeli kupci? Italijani obljubljajo vrnitev klasičnih vrednosti znamke Lancia, med njimi bo sigurno okusno in prestižno opremljena notranjost potniške kabine, ker so se v Torinu ob tem povezali z oblikovalsko hišo Cassina, kjer se ukvarjajo predvsem z oblikovanjem pohištva. Veliko bolj skrivnostna pa ostaja zunanja podoba nove kompaktne lancie, ker želijo Italijani tudi v tem primeru postaviti nove standarde. Za začetek bo nastalo samo 1906 primerkov tega avtomobila, ker želijo v Torinu s to številčno kombinacijo počastiti leto nastanka znamke Lancia.

Bo Italijanom uspel preporod znamke Lancia? Znamka Lancia je trenutno živa samo zaradi aktualnega modela ypsilon, ki v Italiji še vedno pritegne približno 100.000 kupcev letno, obstaja pa tudi močna skupnost zanesenjakov in ljubiteljev te avtomobilske znamke, ki ohranjajo pri življenju bogato zapuščino te znamke, ki ji do sedaj ni uspelo resneje ogroziti primata nemških dobro meščanskih znamk, čeprav so bili v osemdesetih in devetdesetih letih na dobri poti glede tega. Kasneje je napačna modelna politika (prepozen skok na modni in z razumom skregani 'SUV vlak' …) in premalo agresivno oglaševanje (za razliko od Nemcev, ki se pridno napihujejo kot 'krote' …) povzročilo stagnacijo znamke in skorajda tudi njeno ukinitev. Naloga sigurno ne bo lahka, ker bi morala nova 'ypsilonka' od konkurence odločno izstopati tudi v tehnološkem pogledu, samo lep izgled in kakovostni materiali v notranjosti pa najbrž ne bodo zadostni za uspeh …