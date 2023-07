Ultimativna 'integralka' išče novega lastnika

Med dragocenimi avtomobili, ki bodo v Kaliforniji (Monterey) v letošnjem avgustu iskali nove lastnike, bo tudi ultimativna 'integralka' iz leta 1992, ki je nastala v samo 24. primerkih (1992-1994). Ekskluzivnosti primerna bo tudi njena prodajna cena.

Leta 1992 je Paul Koot, tedaj vodilni nizozemski trgovec z vozili dobro meščanske znamke Lancia, dobil idejo glede nastanka poštene kupe različice legendarne lancie delte HF integrale evoluzione, ki pa ni bila preveč všeč vodilnim v Torinu, zato se je moral Koot na koncu sam lotiti te poslovne avanture, ki je dodôbra izpraznila njegovo denarnico, zato je namesto 500 načrtovanih primerkov nastalo samo 24. primerkov te, že zdavnaj kultne lancie, ki uteleša tipične vrednote oblikovalske hiše Zagato, seveda ob povezavi z legendarnim FIAT-ovim pogonskim sklopom, ki ga je v šestdesetih letih prejšnjega stoletja skonstruiral Aurelio Lampredi. Ta bencinski motor, ki ima med poznavalci status enega izmed najboljših tedanjih bencinskih štirivaljnikov, smo najprej spoznali v kupe in spider različici fiata 124, kasneje je ta 2,0-litrski pogonski sklop v evolucijski različici privozil koncernu FIAT 10 naslovov svetovnih prvakov v reliju.

Ker so se v tedanjem koncernu FIAT odrekli sodelovanju pri tem projektu, se je Koot ob iskanju primernega partnerja za realizacijo njegove kupe ideje obrnil na nekatere neodvisne oblikovalce in proizvajalce avtomobilov, točneje znamko Zagato, ki jo z znamko Lancia veže dolgoletno partnerstvo (prva takšna lancia se je pojavila že leta 1927 v obliki revolucionarnega modela lambda). Tako smo leta 1992 dobili 'hijeno', ki na opazovalce deluje kot novodobna interpretacija legendarne fulvie sport Zagato (1965-1972), za to je poskrbel Zagatov oblikovalec Marco Pedracini. Italijani so ob oblikovanju in razvoju avtomobila ohranili medosno razdaljo donatorja tehnološke platforme, zelo podobni sta tudi dolžina in širina obeh avtomobilov, bolj občutna pa je razlika v njuni višini (1278 mm v primeru 'hijene' ter 1365 mm v primeru 'integralke') ter masi, ker je hyena občutno lažja (- 200 kg (približno)). Poleg tega so se Italijani lotili tudi modifikacij serijskega pogonskega sklopa delte HF integrale evoluzione, ki je v zadnji serijski evolucijski stopnji lahko mobiliziral 158 kW (215 KM) pogonske moči.

Motor v 'hijeni' je posledično lahko mobiliziral 184 kW (250 KM) pogonske moči ter 308 Nm motornega navora, in to v avtomobilu u maso v območju 1150 kg, posledično je 'hijena' še nekoliko bolj živahna od 5-vratnega kombilimuzinskega originala. Lastniku avtomobila, ki bo v kratkem na prodaj na dražbi avkcijske hiše RM Sotheby's pa ta moč očitno ni zadostovala, ker ima njegova, sicer odlično ohranjena 'hijena' s približno 31.200 prevoženimi kilometri pod motornim pokrovom skritih 320 'konj' (235 kW). Zmogljivostim in ekskluzivnosti primerna bo tudi prodajna cena tega avtomobila, ker naj bi aktualni lastnik ob prodaji tega kupeja zaslužil najmanj 300.000, odnosno največ 400.000 ameriških dolarjev.