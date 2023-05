Oživljanje skoraj mrtvega pacienta

V teh dneh smo dobili novo konceptno lancio, ki napoveduje novo dobo te italijanske dobro meščanske avtomobilske znamke, ki so jo v Torinu v preteklosti že skoraj pokopali, sedaj je pred nami napovedano oživljanje tega, že skoraj mrtvega italijanskega 'pacienta'.

Lancia je ena izmed tistih avtomobilskih znamk, ki so trenutno opazne samo po zaslugi minule slave in nesebične ljubezni ljubiteljev avtomobilov te znamke, ki skrbno negujejo in čuvajo nekdanje serijske izdelke te znamke. Podobno velja tudi za znamko Alfa Romeo, ker pravi alfisti ne želijo imeti nič z medijsko opevanim modelom tonale in podobnimi sodobnimi pridobitvami trapaste 'IKEA mode' (SUV vozila in oblikovni križanci …), ki s športnim izročilom znamke Alfa Romeo nimajo prav nič skupnega. K sreči si ljubitelji te znamke lahko trenutno omislijo vsaj model giulia, medtem ko je Lancia omejena samo na kompaktni model Y, ki ga še vedno zelo cenijo v Italiji.

Sedaj je pred nami lancia pu+ra HPE, prototip, ki nam ponuja možno podobo bodoče serijske delte, s katero si prototipna lancia deli tudi kratico HPE, ki je zaznamovala 3-vratno kombilimuzinsko delto druge generacije, čeprav segajo korenine te modelne oznake v leto 1975, ko so Italijani predstavili legendarno beto HPE (High Performance Estate), enega izmed tedanjih predstavnikov 3-vratnih kombikupejev (v to kategorijo pravih 'Shooting Brake' avtomobilov spadata tudi reliant scimitar GTE in pa volvo 1800 ES …). Na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja je kratica HPE doživela nov pomen (High Performance Executive), sedaj pa predstavlja nekaj drugega, namreč 'High Performance Electric'. Prototip z oznako pu+ra HPE predstavlja oblikovalsko sintezo nekdanjih slavnih modelov znamke Lancia, ker Italijani ob tem omenjajo oblikovne elemente modelov kot sta aurelia in flaminia, velik vpliv na oblikovalce pa izkazujeta tudi modela beta HPE in stratos, predvsem v predelu zadka. Precej bolj radikalno je oblikovanje notranjosti potniške kabine, ki so ga izpeljali ob pomoči oblikovalcev znamke Cassina, medtem ko so za tehnološko platformo tega striktno električno gnanega avtomobila uporabili platformo bodoče lancie Y, ki naj bi jo dobili že leta 2024.

In kakšni so realni obeti za uspeh znamke Lancia in vrnitev te znamke na pota stare slave? Leta 2003 so Italijani pokazali študijo novodobne fulvie kupe, ki bi jo seveda morali spraviti v serijsko proizvodnjo, vendar jo niso … Od takrat naprej se niso znali odločiti, kaj hudiča naj sploh počnejo z znamko Lancia, ker so bili v tem času tudi že lastniki znamke Alfa Romeo. Zadnji resnični tehnološki biseri znamke Lancia (modela delta HF integrale & thema 8.32), ki so znamko Lancia lahko postavili ob bok najboljšim, so nastali že pred mnogimi leti, potem je sledila stagnacija v ponudbi modelov, ki je na koncu pripeljala do chryslerjev z logotipi znamke Lancia (boljši recept za uničenje znamke bi težko našli …) in umika znamke Lancia z večine tržišč. Sedaj bo znamka Lancia v podobni vlogi kot Alfa Romeo in znamka DS. Res ne razumem, zakaj mora biti v današnjih avtomobilskih koncernih toliko 'premijskih' znamk, namesto, da bi to vlogo pripisali samo eni avtomobilski znamki in se skoncentrirali nanjo. Lep primer tega je nekdanji koncern Auto Union z znamkami DKW, Wanderer, Audi in Horch, kjer je imela vsaka znamka svoj krog kupcev, zato si niso skakale v zelje. Osebno menim, da je znamka Lancia dejansko že mrtva, posledično ji tudi italijansko-francosko oživljanje z 'elektro šoki' ne bo pomagalo pri vrnitvi med žive. Morda se pa motim …