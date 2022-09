Delta za vse okuse in potrebe

Čeprav je znamka Lancia v bistvu že pokopana (na večini tržišč …) imajo avtomobili te dobro meščanske avtomobilske znamke še vedno veliko 'sledilcev', lep primer te zvestobe znamki Lancia prihaja iz Nizozemske, kjer domuje podjetje Maturo.

Nakup avtomobila kot je kultna lancia delta HF integrale evoluzione 16v I & II (831) ni bil še nikoli poceni, ker ste morali v Nemčiji leta 1994 za takšno lancio odšteti točno 64.670 nemških mark. Za skoraj identično vsoto denarja ste si takrat lahko omislili tudi nov BMW 325i 'Cabrio' (E30) ali pa kupe različico mercedes-benza 220 E (W124). Če vas morda zanima nakup takšne lancie v današnjih časih, potem se lahko pripravite na občutno finančno luknjo, ker boste za takšen avtomobil v povprečju lahko odšteli od 60.000 do 220.000 evrov (odvisno od stanja vozila in prevoženih kilometrov ter seveda ekskluzivnosti, ker obstaja veliko posebnih, številčno omejenih serij delte HF integrale evoluzione …). Obstaja pa tudi možnost nakupa 'restomod' različice takšne delte, čeprav boste tudi v tem primeru lahko ob občuten kupček denarja.

Zaradi tega so se Nizozemci iz podjetja Maturo odločili za 'tristopenjski' pristop do kupcev, ker jim v povezavi z njihovo 'integralko' ponujajo tri različne 'restomod' možnosti dodelav donatorskega vozila v obliki delte HF integrale evoluzione 16v I & II, imenovane stradale, rally in classic. Za puriste, ki stavijo vse na originalnost (magična beseda v svetu mlado- in starodobnikov …) vozila, imajo pripravljeno različico classic. V tem primeru Nizozemci ob totalnem restavriranju donatorskega vozila odpravijo že znane hibe takšne delte, predvsem z vgradnjo bolj zanesljivih sodobnih sestavnih delov ter dodanimi ojačitvami karoserije na 250. mestih, ker se originalna tovarniška karoserija zaradi velike zaloge motorne moči lahko preveč zvija, vse to pa se pokaže na serijski karoseriji v obliki razpok. Ojačitve serijske karoserije so nekoliko dvignile maso avtomobila, vendar so Nizozemci poskrbeli za protiukrep, ker kupec ob nakupu tako modificirane delte prejme tudi posodobljeno prisilno polnjeno različico legendarnega 2,0-litrskega bencinskega 'Lampredi Twin Cam' motorja, ki je koncernu FIAT zagotovil 10 naslovov svetovnih prvakov v reliju.

Po dodelavi pri Nizozemcih lahko takšen bencinski štirivaljnik mobilizira 275 KM (202 kW), nanj pa je obešen tudi posodobljeni (predvsem v pogledu vzdržljivosti …) 5-stopenjski ročni menjalnik. Seveda pa so Nizozemci ob tem posodobili in večji pogonski moči prilagodili tudi podvozje, odnosno prenose moči, ker so obnovili vse diferenciale, nove so tudi pogonske gredi in spoji komponent podvozja. Nov je tudi set blažilnikov in vzmeti. Za piko na i pa poskrbijo tudi bolj zmogljive sodobne zavore znamke Brembo. Manj vizualnih sprememb je v notranjosti potniške kabine, kjer Nizozemci v želji po ohranjanju originalnosti samo prenovijo obstoječe dele notranjosti, ali pa jih zamenjajo z novimi originalnimi deli. Bolj ekstremna je različica rally, ki je dejanska kopija (v tehnološkem in oblikovnem smislu …) nekdanjih reli dirkalnikov iz skupine A. Iz podobnega testa je tudi različica stradale, ki v bistvu ni nič drugega kot v 'civilista' preoblečen reli dirkalnik. V obeh primerih je originalna delta deležna še bolj obsežnih posegov v njen tehnološki ustroj. Kupec reli različice bo deležen tudi vgradnje varnostne kletke, medtem ko bo kupec različice stradale deležen vgradnje sestavnih delov karoserije, ki so izdelani iz ogljikovih vlaken. Na ta način so znižali maso avtomobila za približno 50 kg.

Še bolj kot pri različici classic so pri obeh dodatnih verzijah modernizirali tudi celotno podvozje (vzmetenje s 4. možnimi načini delovanja z upravljanjem iz kabine, bolj zmogljivi in posodobljeni diferenciali in pogonske gredi, drugačna zasnova (zavora z lastnim cilindrom) delovanja ročne zavore, vgradnja zmogljivejših zavor (premer diskov: 330 mm (spredaj), 282 mm (zadaj)). Različica rally je ob vsem tem seveda športno oskubljena in opremljena po okusu profesionalnih reli voznikov, medtem ko gre pri različici stradale za bolj civilizirano različico s posodobljeno notranjostjo, ki tudi vizualno odstopa od originala, odnosno različice classic. Pri rally različici se kupec lahko odloči tudi za vgradnjo 6-stopenjskega 'Dog-leg' menjalnika. Kakorkoli že, v obeh primerih bo kupec deležen vgradnje izdatno modificiranega pogonske sklopa, ki lahko po potrebi sprosti najmanj 265 kW (360 KM) pogonske moči ter 500 Nm motornega navora, in to v avtomobilu z maso v območju od 1300 do 1400 kilogramov. Za primerjavo morate vedeti, da je nova delta HF integrale evoluzione 16v (masa avtomobila: 1357 kg) po tovarniških podatkih za leto 1994 lahko mobilizirala 155 kW (210 KM) pogonske moči pri 5750 vrt./min. ter 308 Nm motornega navora pri 2500 vrtljajih v minuti. Temu primerne so tudi zmogljivosti (0-100 km/h: 5,7 sek, največja hitrost: 220 km/h) serijske delte HF integrale evoluzione 16v. Nizozemske delte bodo v tem pogledu lahko še bolj zmogljive …