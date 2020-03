Nov start za odpisano Italijanko

Iz Italije prihaja tudi ena dobra novica, vsaj za ljubitelje vozil znamke Lancia, ker so se v Torinu odločili, da male lancie ypsilon zaenkrat še ne bodo pokopali, ker jim ta, na večini evropskih tržišč že zdavnaj odpisani model očitno prinaša več denarja kot posamezni modeli fiatov iz družine modela 500.

V prid moje navedbe govorijo tudi prodajne številke, ker je lancia ypsilon trenutno drugi najbolje prodajan nov avtomobil v Italiji, pred modelom ypsilon se nahaja samo Fiatova panda, na tretjem mestu je dacia sandero (prodanih približno 11.000 primerkov). Letos se je za nakup nove pande odločilo že približno 28.900 Italijanov in Italijank, v istem obdobju so v koncernu FCA italijanskim kupcem dostavili tudi približno 12.000 novih primerkov modela ypsilon. Posledično je koncern FCA še vedno številka ena (letos so kupcem dostavili približno 83.000 novih avtomobilov) v Italiji, v pogledu prodajnih številk mu lahko sledi edino koncern Volkswagen (prodanih približno 53.000 novih vozil), tretji je koncern PSA (prodanih približno 53.000 novih vozil).

Torej so imeli Italijani na voljo zadosten razlog za uvedbo blago hibridne različice modela ypsilon, poleg tega s tem niso imeli veliko dela, ker gre za avtomobil, ki je zasnovan na enaki tehnološki platformi kot modela panda in 500. Tako bo tudi to lancio premikal pogonski sklop v obliki blagega hibridnega pogona, sestavljenega iz novega 1,0-litrskega bencinskega 3-valjnika ter pritaknjenega 12-voltnega BSG (Belt-integrated Starter Generator) generatorja, ki bo z rekuperativno pridobljeno električno energijo med vožnjo oskrboval vgrajeni sklop litij-ionskih akumulatorjev (kapaciteta: 11 Ah). Vgrajena pogonska 3-valjna 'kresnička' iz Fiatove nove družine FireFly motorjev bo tako nadomestila legendarni 1,2-litrski Fiatov FIRE (Fully Integrated Robotised Engine) motor, ki so ga Italijani izdelali v več kot 30. milijonih primerkov. Novi bencinski pogonski sklop lahko mobilizira 51 kW (70 KM) pogonske moči pri športno orientiranih 6000 vrtljajih v minuti ter 92 Nm motornega navora, ki je na voljo pri razumnih (za atmosferski motor …) 3500 vrtljajih v minuti, ker 'kresnička' uteleša prednosti klasične 6 ventilske tehnologije ob povezavi z variabilnim krmiljenjem motornih ventilov, visoko kompresijo (12 : 1) ter večjo uporabo aluminija pri izdelavi motornih sestavnih delov. Fiatova 'kresnička' je povezana z novim 6-stopenjskim ročnim menjalnikom (tip C514).

Posledično je novi FireFly motor lahek (77 kg) in tudi bolj kompakten od predhodnika, zato se bo takšna različica modela ypsilon lahko pohvalila z izboljšanim težiščem (-45 mm) vgrajenega pogonskega sklopa v motornem košu. Pritaknjen BSG generator z največ 3600 vatov moči poganja klinasti jermen, ki skrbi tudi za pogon ostalih pomožnih agregatov, električni pogon bo lahko aktiviran že pri hitrostih, ki so nižje od 30 km/h, njegov vklop (prestavitev menjalne ročice v nevtralni položaj) pa bo odvisen predvsem od volje lastnika, čeprav bo računalnik voznika pridno opozarjal na takšno možnost premikanja avtomobila. Italijani pravijo, da so na ta način dosegli približno 30 odstotno znižanje povprečne porabe, za približno 30 odstotkov naj bi znižali tudi nivo ustvarjenih CO2 emisij.

Znana je tudi italijanska prodajna cena nove različice modela ypsilon. V Italiji boste za hibridno lancio odšteli točno 14.450 evrov.