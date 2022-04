Visokoleteče napovedi

Luca Napolitano, prvi mož znamke Lancia Luca Napolitano in Jean-Pierre-Ploué, vodja hišnega oblikovanja

Pred približno osmimi leti je Sergio Marchionne, tedanji prvi mož koncerna FCA, napovedal zaton dobro meščanske znamke Lancia, vendar so se italijanski kupci kasneje odločno uprli takšni ideji, ker Lancia v Italiji ne želi umreti, to dokazujejo tudi visoke prodajne številke v Evropi že zdavnaj odpisanega modela ypsilon, ki ga ljubijo predvsem modno dobro osveščene Italijanke.

Sedaj, ko je znamka Lancia pristala v naročju koncerna Stellantis, imajo vodilni možje tega koncerna s to italijansko 'upper-class' znamko (tega mnenja so bili tudi nekdanji novinarji revije Avto magazin, ki so na začetku sedemdesetih let prejšnjega stoletja v eni izmed njihovih izdaj z integriranim (v revijo) avto katalogom ob opisu vozil znamke Lancia zapisali: »Italijanski avtomobili za gornji sloj prebivalcev. Tovarna je znana po svojevrstnih tehničnih odločitvah. Od leta 1969 pripada FIAT-u.«) zelo visokoleteče ambicije, ker naj bi kupcem do leta 2028, ko bo znamka Lancia postala proizvajalec striktno električno gnanih serijskih avtomobilov predstavili kar tri nove serijske modele, seveda ob pomoči francoskih prijateljev. To italijansko-francosko prijateljstvo ima že zelo dolgo tradicijo.

Vsem, ki dobro poznajo zgodovino avtomobilizma v Evropi, je že zdavnaj jasno, da pri razvoju avtomobilov obstajata dve močni filozofiji. V primeru prve govorimo o italijansko-francoski (ali obratno …) filozofiji, ki v vojaškem žargonu simbolizira lahko, vendar posledično agilno konjenico, medtem ko lahko v primeru druge vodilne filozofije (britansko-nemška (ali obratno …)) govorimo o težki in posledično bolj okorni konjenici. Kot dokaz tega velja omeniti, da so francoski avtomobili še vedno zelo popularni v Italiji (tudi italijanske znamke imajo veliko podpornikov v Franciji …), lep dokaz tega prijateljstva je tudi nekaj do sedaj izmenjanih licenc (pri znamki Alfa Romeo so nekoč sestavljali licenčne renaulte …, medtem ko so Francozi z znamko SIMCA iznašli licenčne 'francoske fiate' …). Spomnimo se lahko tudi tega, da je bil koncern FIAT v določenem časovnem obdobju (pred prevzemom s strani znamke Peugeot …) celo eden izmed lastnikov znamke Citroën. Poleg tega so Italijani in Francozi nekoč že sodelovali pri skupnem razvoju serijskih avtomobilov. Lep primer tega sta citroën CX in lancia gamma berlina, vendar tega skupnega zaključka projekta razvoja obeh avtomobilov nismo nikoli dočakali …

Več kot dober dokaz odličnega sožitja francoske in italijanske kulture pa lahko najdemo tudi v že več desetletij trajajočem sodelovanju Italijanov in Francozov pri razvoju in izdelavi lahkih gospodarskih vozil. Sedaj se odvija nova era italijansko-francoskega sodelovanja, ki naj bi leta 2024 prinesla rojstvo nove, uradno že 4. generacije modela ypsilon, ki je v Italiji še vedno (že od leta 2011 …) pravi prodajni hit. Po uradnih navedbah bo ta avtomobil kupcem na voljo v hibridni in električni različici. Prvi 'crossover' znamke Lancia naj bi dobili leta 2026. V tem primeru bodo Italijani obudili zelo slavno hišno modelno oznako aurelia, ki je za razliko od napovedanega 5-vratnega oblikovnega križanca obstajala v več karoserijskih različicah (limuzina, kupe, kabriolet in spider). Leta 2028 naj bi dočakali prihod nove delte, ki bo kupcem na voljo samo v elektrificirani verziji. Italijani so sedaj predstavili nekaj 'bonbončkov' (osvetljena maska hladilnika, striktna uporaba recikliranih materialov pri opremljanju potniških kabin, vgradnja sistema SALA (Sound Air Light Augmented)), s katerimi naj bi razvajali morebitne lastnike novih izdelkov znamke Lancia, vendar se ob tem zastavlja vprašanje glede tega, če bo nekaj takšnih tehničnih 'novotarij in igrač' zadostnih za vrnitev v klub najboljših.

Težava znamke Lancia in podobnih dobro meščanskih in aristokratskih znamk, ki se želijo vrniti na tržišče in prevzeti pobudo s strani 'svete nemške trojice', je da so vsi ti avtomobilski 'povratniki' nekoč res sloveli kot izjemno tehnično inovativni, poleg tega so bili tudi odlično oblikovani in izdelani, njihova vozila so blestela tudi na področju avtomobilskega športa, posledično so si takšna vozila lahko utrla pot v svet slavnih in bogatih. Lep primer tega je tudi znamka Lancia z zavidljivim seznamom nekdanjih in aktualnih slavnih lastnikov avtomobilov te znamke (Enrico Caruso, Greta Garbo, Gabriele D'Annunzio, Erich Maria Remarque, Albert Speer, princ Konstantin Bavarski, Rainier III (princ Monaka), Elio Zagato, Ernest Hemingway, Eugenio Castellotti, Tazio Nuvolari, Mike Hawthorn, Juan Manuel Fangio, Anthony Fokker, Gary Cooper, Jean-Paul Belmondo, Marcello Mastroianni, princ Ali Salman Aga Khan (mož Rite Hayworth), Audrey Hepburn, Gregory Peck, Brigitte Bardot, Roger Vadim, Sandra Milo, Fernando Martin, Raf Vallone, Anita Ekberg, Franca Bettoia, Battista 'Pinin' Farina, Francoise Sagan, Fausto Coppi, Peter Ustinov, Peter Gabriel …), vendar takšna avtomobilska znamka v današnjih časih težko prepriča kupce brez dejanske tehnološke inovativnosti in tehnološke superiornosti, ki bi ji zagotovila korak pred že uveljavljeno konkurenco. Zadnjo besedo pri tem pa bodo seveda imeli kupci …