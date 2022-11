Novi namigi glede bodočnosti znamke Lancia

Lancia Fulvia Coupé (3. serija) Lancia Beta HPE VX (3. serija) Lancia Gamma Coupé (1. serija)

V teh dneh so v koncernu Stellantis obelodanili nove načrte glede renesanse znamke Lancia, ker bodo 28. novembra 2022 izpeljali tako imenovani 'Lancia Design Day', kjer bodo predstavili oblikovne smernice, ki naj bi zaznamovale bodoče serijske modele te dobro meščanske avtomobilske znamke.

Lancia, ki se je v preteklosti lahko pohvalila s številnimi tehnično inovativnimi modeli avtomobilov, v današnjih časih ni več pomemben igralec na tržišču, ker si novo lancio (model ypsilon) lahko omislijo samo kupci v Italiji, ki je že tradicionalno najbolj dovzetno tržišče za izdelke te znamke (drugi najpomembnejši odjemalci so bili Britanci, ker vemo, da so si Britanci do devetdesetih let prejšnjega stoletja raje omislili nakup nove lancie kot pa nakup novega BMW-ja …). V Italiji je imela znamka Lancia vedno sloves prestižnega avtomobila (Martin Česenj je pred mnogimi leti (na začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja) ob novinarski predstavitvi legendarne bete kupe/HPE VX napisal: »Če je FIAT kruh, potem je Lancia potica«). Pomen znamke Lancia v Italiji pa dobro uteleša tudi legendarna scena iz tretjega dela kultnega 'Botra' (film Godfather III), kjer se mafijski 'Capo di tutti i capi' (šef vseh šefov) ob obisku Bagherie (Sicilija) pripelje v maseratiju (model quattroporte III), sledi mu 'fastback' limuzina znamke Lancia (model gamma), medtem ko so manj pomembnim mafijcem v tem filmu dodelili 'alfo sei' (alfa romeo 6). Zato je znamka Alfa Romeo v Italiji vedno utelešala predvsem športnost, medtem ko je bila za dobro meščanski prestiž zadolžena znamka Lancia, razen v primeru nesramno bogatih Italijanov, ki so si raje omislili podoben (limuzinski) izdelek znamke, ki je v pogledu prestiža že v aristokratski ligi. Ob tem mislim predvsem na znamke Maserati, De Tomaso (model deauville) in ISO (model S4/fidia), ker pri njih pač ni bilo mogoče kupiti novih 'volkswagnov' (ljudska vozila …) s prav nič premijskimi (premožni ljudje vozijo bencinsko gnane avtomobile …) 'traktorskimi' (dizel) pogonskimi sklopi iz kakšnega kombija ali pa manjšega tovornjaka …

Tokratni 'Lancia Design Day' bo mineval ob kolektivnem obujanju spomina na osem nekdanjih serijskih izdelkov znamke Lancia (aurelia, flaminia, fulvia, beta, gamma, delta, 037 in stratos), ker jih zaznamuje prepoznavno in brezčasno oblikovanje, čeprav je imel vsak od teh avtomobilov drugačno poslanstvo, s tem pa tudi drugačen krog kupcev. Bodoča oživitev znamke Lancia predvideva novo definicijo znamke, ki ji v koncernu Stellantis pravijo 'Progressive Classic', ker bodo prvi trije bodoči serijski modeli (ypsilon (2024), delta (2028) in nova hišna admiralska ladja …) oblikovani v skladu s pomenom besed eklekticizem (konceptualni pristop, ki se ne drži strogo ene same paradigme ali niza predpostavk, ampak namesto tega črpa iz več teorij, stilov ali idej, da pridobi komplementarni vpogled v predmet, ali uporablja različne teorije v določenih primerih), eleganca in odločnost. V prevodu to pomeni, da bodo ob oblikovanju novih serijskih modelov, ki bodo po vsej verjetnosti gnani ob pomoči elektrike, poskušali ustvariti moderne avtomobile z 'retro' pridihom, za razliko od nekaterih aktualnih serijskih modelov električnih avtomobilov, ki so se zaradi brezizraznega, futuristično usmerjenega oblikovanja spremenili v 'buhteljne', odnosno 'kose mila' z nameščenimi kolesi, nekateri pa s svojo 'dinamično' (mnenje slaboumnega marketinga …) obliko spominjajo kvečjemu na 'nasedle kite' na obali … Zaenkrat v koncernu Stellantis ob napovedi novih modelov znamke Lancia niso pokazali nobenih konkretnih skic, niti niso razkrili tehničnih podatkov, so se pa ob napovedi dogajanja na letošnjem dnevu oblikovanja znamke Lancia posvetili predvsem trem nekdanjim modelom, ki v današnjih časih uživajo kultni status med ljubitelji vozil znamke Lancia.

Ob tem so najprej omenili legendarno fulvio kupe iz šestdesetih let prejšnjega stoletja, ki je znamki Lancia privozila veliko športnih uspehov v reliju, predvsem zaradi dobrih voznih lastnosti (prednji pogon) in zmogljivosti, ki so posledica kvalitetnega inženiringa ob povezavi z brezčasno kupe eleganco, zaznamovano s filigransko odmerjenimi strešnimi stebrički in prepoznavnim obrazom in zadkom. Ta avto je oblikoval pogosto prezrti Piero Castagnero, sicer hišni mojster v pogledu oblikovanja, ki je poskrbel tudi za obliko spiritualnega naslednika (beta kupe) legendarne fulvie kupe, istočasno pa je pomembno vplival tudi na oblikovanje tokrat omenjene bete HPE, ker so se v koncernu Stellantis tokrat poklonili tudi temu avtomobilu iz zvrsti pravih 'Shooting Brake' avtomobilov, ki najbolje uteleša besedno zvezo 'športni karavan', ker gre v tem primeru za 3-vratni kombikupe (oblikovni križanec med 2-vratnim kupejem in 3-vratno kombilimuzino ali karavanom, odnosno kupe s karavansko (bolj pokončno)/kombilimuzinskim (bolj položno) zadkom). To je avtomobil, ki dejansko najbolje uteleša športnost in praktičnost, seveda ob povezavi z eleganco, ki jo vam tudi pod razno ne more zagotoviti nobena modna 'SUV krava', odnosno kakšen 'k'r neki' (crossover) modni izdelek moderne avtomobilske industrije. Lep primer tega je BMW-jeva 'kupe groteska' z oznako X6, ki jo ljudje že nekajkrat uvrstili na več lestvic najgrših avtomobilov, zato lahko celo rečemo, da je X6 tipični 'ambasador' lastnikovega slabega okusa (vsaj v pogledu oblikovanja avtomobilov) … Tokrat so se spomnili tudi priznane italijanske dive (model gamma kupe), ki v pogledu muhavosti prav nič ne zaostaja za legendarnim citroënom SM, pohvali pa se lahko s podobno velikim odmerkom elegance, ekskluzivnosti in prestiža. 4-sedežna naslednica legendarnega fiata 130 kupe, ki so jo premikali samo 2,0- in 2,5-litrski 4-valjni bokserski motorji, se je proslavila tudi z razkošno odmerjeno in izvedeno notranjostjo potniške kabine, zato si je v času proizvodnje prislužila tudi vzdevek 'traveling living room', predvsem zaradi uporabljenih materialov pri oblazinjenju, ki jih je prispevala italijanska modna hiša Ermenegildo Zegna.

Seveda se bodo v koncernu Stellantis ob internem dnevu oblikovanja poklonili tudi preostalim, tokrat omenjenim modelom, ker povratek znamke na tržišče ni enostavna stvar, predvsem pa morajo biti novi izdelki, ki bodo spet ciljali predvsem na tiste z debelejšimi denarnicami, zasnovani in izdelani v rangu tržno uspešne konkurence, za popoln uspeh pa bi morali biti celo boljši od izdelkov nekaterih današnjih avtomobilskih znamk. Končno besedo pri tem, ali bo povratek znamke Lancia uspešen, pa bodo seveda imeli kupci …