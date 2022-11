Tridimenzionalni manifest

Lancia Pu+Ra Zero

Včeraj se je svetovni javnosti predstavila nova konceptna lancia 'Pu+Ra Zero', ki pa z realnostjo nima prav veliko skupnega, ker gre v primeru tega 'tridimenzionalnega manifesta' znamke Lancia za oblikovno vajo, ki naj bi utelešala nekatere oblikovne značilnosti novih serijskih modelov te italijanske znamke s približno 115-letno tradicijo izdelave avtomobilov.

Zanimiva je tudi študijska oznaka 'Pu+Ra Zero', ki naj bi utelešala dve bodoči vrlini (čistost in radikalnost) novih serijskih modelov v kombinaciji z že legendarno oznako zero, ker ta modelna oznaka obuja spomin na čase, ko je bila znamka Lancia v podobni situaciji kot danes. Leta 1969 je znamka Lancia dokončno finančno obubožala, vendar ta dobro meščanska avtomobilska znamka takrat ni propadla iz istih razlogov kot znamki NSU in Facel-Vega, ki so ju pokopali premalo testirani in premalo razviti pogonski sklopi v modelih Ro80 in facellia, ki so posledično radi dokončno odpovedali, temveč zaradi predrage proizvodnje, že zastarele palete modelov, pomanjkanja denarja za razvoj novih modelov in previsokih prodajnih cen njenih avtomobilov. Takrat je v Igro vstopil koncern FIAT, ki je znamko Lancia prejel za simbolično ceno in jo kasneje povedel na pot dobičkonosnosti. Tako smo leta 1970 dobili legendarno lancio stratos zero, ki je napovedala kasnejšo lancio stratos, istočasno pa je oznaka zero napovedala začetek nove dobe, ki jo je leta 1972 vpeljala nova lancia beta, zadnja prava lancia (za razvoj avtomobila je v celoti poskrbela uveljavljena Lanciina konstruktorska ekipa, ki je imela ob tem zelo proste roke, so pa konstruktorji ob tem prevzeli že legendarne FIAT-ove DOHC motorje, ki jih je razvil legendarni Aurelio Lampredi …), ki bi se v resnici morala imenovati alpha (serijski model iz leta 1907), vendar je bila ta oznaka preveč podobna imenu slavne milanske znamke (Alfa Romeo), zato je na koncu prevladala oznaka beta, ki so jo prvič uporabili že leta 1909, kasneje pa še pri hišnih tovornjakih (1950-1961).

Sedaj je pred nami novi zero, ki na opazovalca na prvi pogled sploh ne deluje kot avtomobil, temveč kot vodno ali pa vesoljsko plovilo, čeprav Italijani ob tem namigujejo na specifično 'Y' obliko prednjih luči ter na zadek, ki ga krasijo luči v stilu lancie stratos, odnosno fiata 850, ki je v tem primeru prispeval zadnje luči … Ti dve oblikovalski lastnosti naj bi zaznamovali novi ypsilon. Istočasno so predstavili tudi nov logotip znamke Lancia, ki v bistvu ni nič drugega kot evolucijska izpeljanka logotipa iz leta 1957, ki je v malenkostno spremenjeni obliki krasil tudi večino izdelanih primerkov modela beta, vendar samo do zaključka leta 1981. Ostale velikopotezne napovedi iz koncerna Stellantis, kjer naj bi imela Lancia po letu 2024, ko bodo pokazali novi model Ypsilon, pomembno vlogo v segmentu prestižnih vozil moramo jemati z rezervo, ker je trenutno vse skupaj še v oblakih. Dejstvo je, da bo italijansko-francoska naveza najbrž sposobna ustvariti zelo elegantne in zelo udobne avtomobile, vendar to v boju s 'sveto nemško trojico' (Audi, BMW in Mercedes-Benz) najbrž ne bo zadosti, ker bo morala prva nova, striktno električno gnana lancia blesteti tudi v pogledu vgrajenih tehnologij, brez tega ne bo preboja in ponovnega navala kupcev …